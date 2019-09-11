Запасы газа в украинских хранилищах превысили 19 миллиардов кубометров

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 11 сентября превысили 19 млрд куб. м. Об этом сообщается на странице "Укртрансгаза" в Facebook.

"В украинских ПХГ уже накоплено 19,04 млрд куб. м природного газа. Это на 25%, или на 3,8 млрд куб. м, больше чем в прошлом году. С начала лета среднесуточный объем закачки составил 74 млн куб. м", – отмечает пресс-служба компании.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина стала закачивать природный газ с начала апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В августе компания запустила новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Услугой уже воспользовались более 13 тыс. семей.

Напомним, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года. Следующий раунд переговоров назначен на 19 сентября.

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