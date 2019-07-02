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Запасы газа в украинских хранилищах резко возросли: итоги месяца

2 июля, 14:20

По сравнению с 2017 и 2018 годами в этом году в ПХГ закачали более чем на 2 млрд куб. м газа больше

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы, по итогам июня выросли на 2,16 млрд куб. м – до 13,54 млрд куб. м.

Об этом 2 июля информирует пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

"Таким образом, сейчас в ПХГ находится на 2,36 млрд куб. м больше газа, чем в прошлом году", – сказано в сообщении.

На инфографике, которую разместила пресс-служба, указывается, что запасы газа в ПХГ по состоянию на 30 июня 2017 года составляли 11,5 млрд куб. м, а на эту же дату 2018-го – 11,2 млрд куб. м.

Инфографика: "Нафтогаз Украины"
Инфографика: "Нафтогаз Украины"

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. К июню запасы в ПХГ достигли 11,46 млрд куб. м.

О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования, в противном случае в августе она может приостановить импорт газа для закачки в хранилища.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


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Тег Нафтогаз Украины, ПХГ, запасы газа

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