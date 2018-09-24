Запасы в триллион "кубов": в Северном море обнаружили крупное месторождение газа

Французская нефтегазовая группа Total SA обнаружила крупное месторождение природного газа в британской части шельфа Северного моря, на участке Glendronach. Предварительные исследования подтвердили хорошее качество природного резервуара, его проницаемость и перспективы добычи, объявила Total.

Так, Total пробурила скважину общей глубиной 4 312 метров, обнаружив газоносный слой мощностью 42 метра в нижнемеловых горизонтах. Извлекаемые запасы газа предварительно оцениваются в 1 трлн кубических футов.

"Glendronach – существенное открытие для Total, которое дает нам доступ к дополнительным газовым ресурсам в одном из важнейших для нас регионов и подтверждает ценность нашей геологоразведочной стратегии", – заявил президент Total Exploration & Production Арно Брейяк.

Total контролирует 60% участка Glendronach, расположенного неподалеку от Шетландских островов – рядом с разрабатываемым компанией месторождением Edradour. Остальные 40% поделены между Ineos E&P UK и SSE E&P UK. Близость к уже освоенным месторождениям позволит Total использовать существующую инфраструктуру и значительно ускорить переход к коммерческой добыче на Glendronach.

Как известно, сейчас Европа серьезно зависит от поставок российского газа. Так, по результатам 2017 года, "Газпром" побил исторический рекорд экспорта газа и занял 36% рынка Европы. Россия также занимается добычей газа в Северном море.

Напомним, в мае 2018 года в Украине также открыли новое месторождение газа. Запасы здесь куда скромнее – на этапе геологического изучения запасы газа в месторождении составляют по меньшей мере 300 млн куб. м. По оценкам экспертов, в перспективные ресурсы составят более 1500 млн куб. м.

Кроме того, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает получение разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для таких работ.