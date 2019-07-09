Запасы "зимнего" газа в Украине превысили 14 миллиардов кубометров

Данные по объемам газа в ПХГ обнародовала компания "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 8 июля превысили 14 млрд куб. м. Об этом написала пресс-служба "Укртрансгаза" на странице в Facebook.

"В украинских ПХГ уже накоплено 14,05 млрд куб. м природного газа. Это на 21%, или на 2,4 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", – сказано в сообщении.

По информации компании, с начала лета среднесуточный объем закачки газа составил 70 млн куб. м.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля.

О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования, в противном случае в августе она может приостановить импорт газа для закачки в хранилища.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

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