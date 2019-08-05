Фото: "Укртрансгаз"

Запасы "зимнего" газа в Украине превысили 16 миллиардов кубометров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D1%82%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D1%82%D1%81 2019-08-05T13:11:00+03:00 Экономика Данные по объемам газа в ПХГ обнародовала компания "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 5 августа превысили 16 млрд куб. м. Об этом написала пресс-служба "Укртрансгаза" на странице в Facebook.

"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских ПХГ уже накоплено 16,17 млрд куб. м природного газа. Это на 23%, или на 3,6 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", – сказано в сообщении.

По информации компании, с начала лета среднесуточный объем закачки газа составил 74 млн куб. м.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа с начала апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. 21 июля он заявил, что осталось закачать 5 млрд куб. м.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора, и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

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