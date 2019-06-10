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Запасы "зимнего" газа в Украине приблизились к 12 миллиардам кубометров

10 июня, 15:13

За сутки в ПХГ закачано более 75 миллионов кубометров газа

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 8 июня составили  почти 11,97 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 10 июня.

По информации компании, за сутки закачано 75,43 млн куб. м газа.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. К июню запасы в ПХГ достигли 11,46 млрд куб. м.

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О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


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Тег газ, Укртрансгаз, ПХГ

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