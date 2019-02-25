Запасы "зимнего" газа в Украине упали ниже психологической отметки
По данным "Укртрансгаза", за сутки отобрано 62,06 млн кубометров газа
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились ниже 10 млрд кубометров – по состоянию на 23 февраля они составляли 9,98 млрд кубометров, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 62,06 млн кубометров газа.
При этом в страну за сутки поступило 17,87 млн кубометров газа из Словакии, 2,98 млн кубометров – из Венгрии и 5,21 млн кубометров – из Польши.
Напомним, к началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров. При этом темпы отбора газа из хранилищ превышают прошлогодние из-за более холодной погоды.
В ходе визита в швейцарский Давос глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заверил, что стране хватит оставшихся запасов газа для спокойного прохождения зимы.
В феврале эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что до конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса.
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