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Запасы зимнего газа в Украине упали ниже 16 миллиардов кубов

27 февраля, 10:03

Темпы отбора топлива из хранилищ вновь увеличились

Запасы накопленного на зиму природного газа в Украине падают. Так, объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 25 февраля составил 15,98 млрд куб. м, тогда как 23 февраля в ПХГ было 16,05 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС", опубликованные 27 февраля.

По информации госкомпании, за 25 февраля из хранилищ отобрали 33,68 млн кубометров газа, тогда как 23 февраля – 28,12 млн куб. м. При этом за последние отчетные сутки газ в ПХГ Украины не закачивался.

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Как известно, на старте сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

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Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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газ ГТС ПХГ запасы газа Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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