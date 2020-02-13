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Заплатить за права и паспорт теперь можно онлайн: Кабмин упростил жизнь украинцам

13 февраля, 10:53

К сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы

/ Фото: Pixabay

Ряд государственных услуг теперь можно оплатить онлайн. Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее сообщал, что правительство отменит бумажные квитанции.

Он сообщил, что к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы:

  • Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).
  • Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).
  • ЗАГСы (все услуги, касающиеся рождения, брака и т.п.).
  • ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).
  • Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - написал Дубилет.

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По его словам, кроме времени, для украинцев это будет сбережение и денег, поскольку часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями.

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"Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять. Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения – еще 10 учреждений", – добавил министр.

Ранее министр цифровой информации Михаил Федоров рассказывал, что украинцев будут учить цифровой грамотности. Нужно это для того, чтобы каждый мог пользоваться онлайн-доступом к государственным услугам, не стоять в очередях для оформления документов на жилье, автомобиль или чтобы заплатить за коммуналку.

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правительство Дмитрий Дубилет госуслуги

Источник: Сегодня

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