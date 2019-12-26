Запрет игровых автоматов в Украине: в МВД отчитались об успехах

Советник министра внутренних дел утверждает, что все игровые залы в стране закрыты

/ Фото: mvs.gov.ua

После того, как Верховная Рада не смогла легализовать игорный бизнес в Украине, в стране закрыли все такие заведения.

Об этом на "Громадськом радио" рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, отметив, что в связи с этим правоохранители закрыли 5,3 тыс. игорных заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн гривен и открыли 250 уголовных производств.

Активизацию борьбы с игорными заведениями советник министра объясняет именно провалом голосования по закону о легализации игорного бизнеса.

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"Президент поручил правительству разобраться с ситуацией, которая есть на рынке игорных заведений. Правительство отменило постановление [о лотерейной деятельности и продаже электронных лотерей в частности], и соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства – учреждения начали закрываться", – говорит Владимир Мартыненко.

По его словам, сейчас в стране не осталось ни одного работающего игорного заведения. Если же граждане увидят работающие игровые залы, их просят сообщать в полицию.

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Напомним, что законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр предусматривал поступления в госбюджет 4,4 млрд гривен от лицензий в этой сфере. 19 декабря депутаты не поддержали законопроект в первом чтении – 213 голосов при необходимых 226 – и отправили его на доработку.

Это решение раздосадовало президента Владимира Зеленского, который отреагировал на это, призвав запретить все подпольные казино в стране.

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