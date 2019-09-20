Запрет "коньяка" и "шампанского": Рада приняла закон о названиях продуктов

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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об усовершенствовании правовой защиты географических указаний (GI) № 1065, который в частности запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, не произведенных во Франции. "За" соответствующий закон проголосовали 277 народных депутатов.

Принятие этого закона предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, а также международным законодательством о защите интеллектуальной собственности.

По всему миру "шампанское", которое произведено не в регионе Шампань, называется просто игристым вином, а нефранцузский "коньяк" – бренди. Также, к примеру, украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета".

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Географическое указание – это наименование, которое идентифицирует происхождение товара из определенного региона, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения. При этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

Существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;

PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;

TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.

При этом сама Украина хочет "застолбить" за собой 10 географических названий продуктов. Однако пока неясно, сколько времени займет регистрация GI в Украине. В частности, первыми украинскими продуктами с зарегистрированными в Украине GI будут:

вино (защищенное название происхождения "Шабский", "Ялпуг", "Закарпатье" и "Белгород-Днестровский");

сыр ("Гуцульская овечья брындзя");

арбуз ("Херсонский арбуз");

черешня ("Мелитопольская черешня");

мед ("Карпатский мед").

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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