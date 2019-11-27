Запрет Кремля на полеты в Грузию: украинский дипломат оценил ущерб для грузин

У Тбилиси есть опыт, как пережить произвол соседа в сдерживании двусторонних связей, говорит Игорь Долгов

/ Фото: AFP

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Запрет Владимира Путина российским авиакомпаниям летать в Грузию не нанес критический удар по туристической сфере кавказской республики, поскольку авиацию заменил колесный транспорт, а отдыхающих из РФ во многом заменили украинцы.

Об этом посол Украины в Грузии Игорь Долгов рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Комментируя слова грузинского премьера Георгия Гахарии о том, что страна потеряла от закрытия авиасообщения с Россией 350 млн долларов, украинский дипломат заметил, что не нужно драматизировать ситуацию.

"Когда Кремль решил прекратить авиасообщение, были опасения, что больше всего от этого пострадают маленькие частные гостиницы, небольшие рестораны на побережье Черного моря, которые ориентированы на эти группы туристов. Но, во-первых, не произошло катастрофического снижения количества туристов. Почему? Как оказалось, россияне сюда не только летали, но и в большинстве своем ездили на автомобилях и автобусах. Во-вторых, компенсация этого туристического потока произошла за счет других стран, в том числе и Украины", – говорит украинский посол.

По его словам, между Украиной и Грузией заметно выросло количество авиарейсов.

"Сегодня (22 ноября – Авт.) мы получили сообщение и поручения информировать грузинскую сторону, что один из украинских авиаперевозчиков получает право осуществлять авиасообщение между Запорожьем, Львовом и Батуми. И я думаю, что в этом году мы превысим цифру в 200 тыс. посетителей из Украины. Их видно, слышно на улицах. Если бы вы были в Батуми, то увидели бы там несколько украинских ресторанов не только с украинскими названиями, но и украинскими владельцами и поварами. Увеличивается приток украинских инвестиций в туристическую инфраструктуру. Это небольшие объекты, но украинцы охотно покупают и квартиры для летнего отдыха, и комплексы для использования в качестве базы развития туристической инфраструктуры", – подчеркнул Игорь Долгов.

Он добавил, что существуют различные методики подсчета потерь.

"Мы тоже у себя считаем, сколько приносит один турист. Однако нужно понимать, что все это не какие-то прямые поступления в бюджет. Все это расходится разными путями и ручьями, от киоска с сувенирами, вина и сыра, до гостиниц и авиакомпаний. Безусловно, потери есть. Но у Грузии есть собственный опыт того, как пережить произвол соседа в развитии или сдерживании двусторонних связей. Здесь хорошо помнят блокаду после войны 2008 года, когда вообще был приостановлен экспорт грузинской продукции в Россию. Грузия переживала разные времена и у нее свой собственный опыт. Для нас это, конечно, тоже наука, надо искать другие рынки и предохранители, поскольку у нас есть малопредсказуемый сосед, еще и агрессивный, и такой, который посягает на наши земли", – резюмировал посол Украины в Грузии.

Ранее сообщалось, что запрет на авиаперевозки в Грузию, который ранее в разгар туристического сезона российский президент Владимир Путин ввел на пике очередной эскалации в отношениях двух стран в этом году, нанес колоссальный ущерб российским авиакомпаниям.

По данным российских СМИ, авиаперевозчики оценили свои потери от решения властей в 3,2 млрд рублей (около 50 млн долларов) – такие цифры они подали в Министерство транспорта РФ для компенсации.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с послом Украины в Грузии: Я не вижу заигрываний Тбилиси с Россией".

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