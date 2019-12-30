Запрет на ввоз секонд-хенда: в Минсоцполитики объяснили свою инициативу

Часть грузов, которые завозятся в Украину под статусом гуманитарной помощи не раздаются людям бесплатно

/ Фото: Pixabay

В Министерстве социальной политики дали разъяснение поинициативе запретить ввоз в Украину секонд-хенда.

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть" секонд-хендом". Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, – мы не имеем ничего против! Минсоцполитики борется с "схемам на гуманитарке", а не легальным секонд-хендом", – написал в Facebook заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

По его словам, часть грузов, которые завозятся в Украину под статусом "гуманитарной помощи" не раздаются людям бесплатно, как того требует законодательство, а продаются в магазинах и даже бутиках.

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"Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов!", - отметил Олег Коваль.

Напомним, что Минсоцполитики – единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному груза статус "гуманитарного".

"Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом "гуманитарки". Удивился в негативном смысле – после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших "радаров". При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн. Вот, против этого и направлена наша инициатива", – заявил Олег Коваль.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики разрабатывают механизм запрета ввоза секонд-хенда в Украину.

Напомним, новости "Сегодня" раскрывали секреты покупок в секонд-хенде: как выбрать хорошую вещь и избавиться от неприятного запаха.

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