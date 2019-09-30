Запрет полиэтиленовых пакетов в Украине: эксперты настроены скептически

Чтобы закон работал, нужны не только адекватные штрафы, но и мотивация, говорят специалисты

/ Фото: Pixabay

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В Украине планируют запретить некоторые виды полиэтиленовых пакетов. Но учитывая, что "майки" (сверхлегкие пакеты), не подлежат запрету, вряд ли это качественно повлияет на состояние загрязнения почвы. Такое мнение выразили опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

"Эти пакеты массово используются продуктовыми маркетами, которые являются одними из крупнейших пользователей этого вида продукции. Но другие пользователи полиэтиленовых пакетов смогут легко найти альтернативу, например, это может быть продукция из плотной бумаги, картона, спанбонда и различных биологических материалов", – говорит Артур Запорожец, старший научный сотрудник Института технической теплофизики НАН Украины.

Кроме того, соответствующий законопроект может пополнить массив "мертвых" законов, которые не работают, считает президент Украинской организации защиты потребителей услуг Олег Титамир. Стоит вспомнить закон "Об отходах", по которому украинцы с 2018 года должны сортировать мусор. В проекте не прописаны действенные алгоритмы и мотиваторы, отмечает эксперт.

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Так, контроль за соблюдением будущего закона возлагается на Госпотребслужбу. Этот орган занимается защитой прав потребителей практически всех категорий – и в жилищно-коммунальной плоскости, и в финансовой, и в сфере интернет-торговли, туристических услуг и т.д. Они даже физически не успевают адекватно реагировать на огромное количество нарушений законодательства и на многочисленные жалобы потребителей, замечает Титамир. Более логично было бы наделить этими полномочиями Государственную экологическую службу.

Штрафы тоже не убедительны. Вероятно, штраф от 1700 до 8500 гривен ударит по мелким предпринимателям на рынках. Но для гигантских торговых сетей с годовыми оборотами в десятки миллиардов гривен, это мелочь.

"Чтобы закон работал, нужны не только адекватные штрафы, но и мотивация отказываться от пластиковых пакетов. Например, кредиты от государственных банков по сниженной ставке или уменьшение на пару процентов налога на прибыль предприятий и тому подобное. К тому же, государство должно привлекать частный бизнес, стимулируя переработку пластика. Для этого должна быть разработана госпрограмма грантов и дотаций для компаний, перерабатывающих пластиковые отходы. Специальный фонд для этой программы должны наполнять экологическим "акцизом" производители и импортеры бытового пластика – кстати, такой алгоритм работает в Европейском Союзе", – говорит Титамир.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как экоактивисты призывают отказаться от вредного полиэтилена:

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