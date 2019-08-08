Запуск "Северного потока – 2" могут поставить на длительную "паузу": СМИ узнали детали

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Отсутствие разрешения Дании на прохождение маршрута газопровода "Северный поток – 2", который строится в обход Украины, может привести к задержке его запуска на восемь месяцев и финансовым потерям в размере на 660 млн евро (740 млн долларов).

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на жалобу оператора проекта Nord Stream 2 в Апелляционный совет Дании по энергетике на решение Датского энергетического совета предоставить третью заявку на прохождение маршрута газопровода.

"Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям для Nord Stream 2", – сказано в письме.

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В жалобе также говорится, что расходы на новый запрос на третий маршрут уже превысили 100 млн евро, а восьмимесячная задержка в реализации потребует еще 560 млн евро.

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О том, что оператор Nord Stream 2 подал апелляцию, его пресс-служба сообщила еще 30 апреля 2019 года. Сама жалоба была подана 17 апреля, однако подробности не раскрывались. Оператор тогда уточнил, что 15 апреля подал требуемую новую заявку на получение разрешения на укладку газопровода по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм (Дания).

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром". Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, который дал ей право налагать вето на инфраструктурные проекты в своих территориальных водах. В июне 2019 года компания Nord Stream 2 отозвала одну из трех заявок, поданных в Датское энергетическое агентство, на прохождение газопровода через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм. Заявки по двум другим маршрутам находятся на рассмотрении.

В июле глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отмечала, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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