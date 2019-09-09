Заработать на государстве: как коррупционная схема обворовывает страну

До войны об импорте угля Украины совсем не думала

Заработать на государстве. Коррупционная схема, которую даже не скрывают. Маленькая фирма продает уголь за немалые деньги государственному предприятию. А потом электроэнергию, добытую из этого топлива, дешево покупает только одна промышленная группа в Украине. Такая схема позволяет дважды обворовать государство. Кто стоит за этим – узнавали наши журналисты

Этот уголь прибыли в Одесский порт из Колумбии. Восемьдесят восемь тысяч тонн топлива дальше поедет на украинские ТЭС. Там превратится в электроэнергию и тепло для украинцев. До войны об импорте угля Украины совсем не думала.

"На конец августа на складах ТЭС было на 46% меньше угля, чем в прошлом году. Мы можем зимой остаться без тепла и электричества", – считает Дмитрий Марунич, эксперт по вопросам энергетики.

Дефицит угля в Украине, при его огромных запасах – реальность. Из-за войны тонны угля, в частности, антрацитового, стали недоступными – шахты остались на неподконтрольной территории. Компания ДТЭК вынуждена ежегодно тратить миллионы гривен на уголь и везти его из Южно-Африканской Республики и Колумбии, чтобы обогреть украинцев зимой.

В то же время, в Украине есть бизнес-группы, зарабатывающие на дефиците угля и на государственных предприятиях. В госкомпании "Центрэнерго" с недавних пор – новое руководство. Оно сразу договорилось с новым поставщиком угля. Ранее предприятие покупало топливо исключительно у украинских шахт. Горняки могли заработать. Теперь же, в список добавили компанию "Нефть-Форс". Об этом сообщает одно из украинских изданий. "Нефть-Форс" заключила договор с "Центрэнерго" о поставке импортного угля на 400 миллионов гривен.

"Мы финансируем не собственную угольную отрасль, мы не обеспечиваем энергетическую безопасность государства. Это какая-то странная парадоксальная ситуация", – говорит Михаил Волынец, председатель независимого профсоюза горняков Украины.

Поставщик угля "Нефть-Форс" уставного капитала имеет всего ... тысячу гривен, но выполняет ряд услуг – торгует, поставляет, даже может технически обслуживать мототранспорт заказчика. Компания появилась в 2018 году и входит в финансово-промышленную группу "Приват". Зарегистрирована "Нефть-Форс" в Борисполе.

Журналисты поехали туда, но никого из представителей по адресу регистрации компании на месте не оказалось. Также позвонили в "Нефть-Форс" по номеру, указанному при регистрации. Оказалось, к компании он отношения не имеет. Отправили журналисты и официальный запрос к государственному предприятию "Центрэнерго", которое покупает у "Нефть-Форс" уголь. Ответа нет.

"Это вопрос энергетической безопасности Украины. Есть информация о том, что они действительно переориентировались с украинского производителя угля на российского, который связан с Коломойским", – говорит Петр Олищук, политолог.

"Нефть-Форс" продает уголь государству по две тысячи семьсот гривен без учета доставки. Полученную из него электроэнергию покупают в частности ферросплавные заводы. Тариф – 1 гривна 30 копеек. Это значительно дешевле себестоимости производства этой энергии. Колоссальные убытки для "Центрэнерго" выливаются в нехватку денег в государственном бюджете. А латать дыры в бюджете придется из средств налогоплательщиков – то есть, всех украинцев.

"Эти минусы кто будет покрывать? Государство! Государство будет конечно покрывать, это же государственное предприятие. Те средства, которые компания недополучит за счет того, что будет поставлять дешевую электроэнергию, в том числе для ферросплавных заводов, они будут затем получены путем пересчета тарифа от других компаний, со стороны, фактически, рынка электроэнергии", – утверждает Юрий Корольчук, эксперт по вопросам энергетики.

Прибыльную еще в прошлом году компанию "Центрэнерго" теперь делают убыточной. В госбюджете не хватит средств для улучшения жизни людей – говорят эксперты. Может не хватить их и для погашения долгов шахтерам, которые спускаются под землю, проводят часть своей жизни в темноте, чтобы у украинцев были свет и тепло в домах.

Между тем, стоит отметить, что развитие отечественной угледобычи остается основной задачей компании ДТЭК. За восемь месяцев 2019 года шахтеры ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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