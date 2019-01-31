Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Заработки за границей: стало известно, столько валюты перевели в Украину

31 января, 15:53

Сумма переводов приблизилась к 11 млрд долларов за 2018 год

Фото: Pixabay
Заработки за границей: стало известно, столько валюты перевели в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/587/2b6/5c45872b6a844.jpg Экономика Сумма переводов приблизилась к 11 млрд долларов за 2018 год

Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году увеличились почти до 11 млрд долларов. Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе монетарного брифинга в четверг, 31 января.

Она также добавила, что в 2019 году ожидается дальнейший рост доходов у трудовых мигрантов.

В целом, по ее словам, прогнозируется замедление роста таких поступлений в Украину на фоне охлаждения миграционных процессов.

Ранее НБУ сообщал, что за первые полгода 2018 года объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов составил 6,35 млрд долларов.

В свою очередь Международная организация по миграции отмечала, что для стран Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии трудовая миграция является одним из важных источников развития экономики, иногда намного более существенным, чем инвестиции и государственные кредиты. По подсчетам организации, сумма заграничных денежных переводов в Украину в 2017 году составила 12,1 млрд долларов. При этом НБУ назвал другую цифру – 9,3 млрд долларов.

Украинцы едут в Европу за новой жизнью, однако не всегда реальность соответствует действительности. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Жизнь заробитчан в Европе: чем отличается Польша от Литвы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег мигранты

Вы сейчас просматриваете новость " Заработки за границей: стало известно, столько валюты перевели в Украину". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Польше рассказали, сколько украинцев стали беженцами в 2018 году

23 января, 14:56

В целом за минувший год в польский МИД поступило более 4 тыс. обращений о предоставлении международной защиты

Почему украинцам отказывают во въезде в Израиль: дипломат назвал причину

22 января, 15:34

По словам Лиона, после введения безвиза появилось больше людей, получивших отказ при пересечении границы

МВФ подсчитал число украинских заробитчан

9 января, 13:26

В Фонде также назвали причину увеличения количества трудовых мигрантов

За год треть переводов иностранцев из Чехии ушло в Украину

1 января, 16:23

Из Чехии за год перевели 1,8 миллиарда евро

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов