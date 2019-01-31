Заработки за границей: стало известно, столько валюты перевели в Украину
Сумма переводов приблизилась к 11 млрд долларов за 2018 год
Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году увеличились почти до 11 млрд долларов. Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе монетарного брифинга в четверг, 31 января.
Она также добавила, что в 2019 году ожидается дальнейший рост доходов у трудовых мигрантов.
В целом, по ее словам, прогнозируется замедление роста таких поступлений в Украину на фоне охлаждения миграционных процессов.
Ранее НБУ сообщал, что за первые полгода 2018 года объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов составил 6,35 млрд долларов.
В свою очередь Международная организация по миграции отмечала, что для стран Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии трудовая миграция является одним из важных источников развития экономики, иногда намного более существенным, чем инвестиции и государственные кредиты. По подсчетам организации, сумма заграничных денежных переводов в Украину в 2017 году составила 12,1 млрд долларов. При этом НБУ назвал другую цифру – 9,3 млрд долларов.
Украинцы едут в Европу за новой жизнью, однако не всегда реальность соответствует действительности. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Жизнь заробитчан в Европе: чем отличается Польша от Литвы.
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