Заработок на мусоре: как пустые бутылки могут проносить доход

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Борьба с мусором в Украине набирает обороты: например, за уборку украинцы получают подарки, проводятся экочелленджи за вознаграждение, открываются сортировочные мини-станции, где за хлам насчитывают баллы, которыми можно рассчитаться в магазине. На фоне развития тренда новости "Сегодня" решили разобраться, как пустые пластиковые бутылки могут приносить доход.

Переработка такой тары – самая наглядная демонстрация использования вторсырья. Из тонких волокон полиэстера выходят отличные кроссовки и рубашки. А на свитер из искусственной шерсти нужно примерно 25 переработанных ПЭТ-бутылок. Разумеется, для этого тару нужно сдавать на переработку.

Вопросом возобновления практики сдачи тары в магазинах занялось Министерство регионального развития. Недавно стало известно, что в жизнь украинцев может вернуться привычный когда-то атрибут продовольственных магазинов – стеллажи для приема бутылок. Только теперь вместо стекла будет пластик, а также появится специальный автомат для приема ПЭТ-тары.

Почему уменьшению потребления и переработке пластика уделяется такое внимание? Дело в том, что прочные и практичные ПЭТ-бутылки изготавливают из нефти. Каждую минуту в мире продается миллион напитков в пластиковой таре. С середины XX века пластика произвели 8,3 млрд тонн, и только 9% от этого количества ушло на переработку.

Статистика в Украине еще хуже – 96% все отходов отправляются на мусорные полигоны. А ведь пластиковая бутылка разлагается 1000 лет! Сортировать мусор в Украине начали только в 2018 году. И, как и во всем мире, проблемой остается сбор и переработка пластиковой тары.

В начале сентября-2019 в Украине появилась экологическая надежда – в Минрегионстрое решили мотивировать население сдавать пластиковую тару за деньги.

"Хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в Государственные строительные нормы. Пока что ориентировочный расчет такой: один фандомат на пять тысяч человек", – сообщил замглавы ведомства Лев Парцхаладзе.

Для этого, говоря языком министерства, нужно изучить иностранный опыт, чтобы узнать, как правильно устанавливать специальные автоматы для сбора тары – так называемые "фадоматы". Это слово происходит от немецкого "пфанд" – залог. То есть это автомат, который возвращает залоговую стоимость.

Но намерение пока остается только намерением. Министерства регионального развития теперь нет. Его заменили на Министерство развития общин и территорий. Команда новостей "Сегодня" не получила от новосозданного ведомства ответа на запрос информации о проекте, поэтому самостоятельно отправилась изучать иностранный опыт.

В немецком Дрездене при каждом супермаркете установлен неприметный автомат, в который можно сдать использованную пластиковую, металлическую или стеклянную тару. Получить можно 8-25 евроцентов за штуку – в виде чека, которым можно расплатиться в этом же супермаркете.

Как это работает? Дело в том, что в цену каждого напитка уже включена залоговая стоимость тары. Например, сам напиток стоит семь гривен, тара – гривню. Тогда в целом в супермаркете вы заплатите 8 гривен. Но потом, когда сдадите бутылку в фандомат, получите одну залоговую гривню назад.

В Германии даже во время проведения знаменитого пивного фестиваля "Октоберфест" за бутылку или бокал тоже придется заплатить задаток. Таким образом немцам удается достичь двух целей одновременно – и улицы чистые, и тара идет на вторичную переработку. Эта система работает здесь с 2003 года. Автоматы установлены при каждом супермаркете и даже на вокзалах.

А в итальянском Риме с июля-2019 за 30 ПЭТ-бутылок можно купить билет на метро. Италия – лидер по потреблению напитков в пластиковой таре. Местная система настолько популярна, что на обмен выстраиваются очереди.

В столице Польши Варшаве тоже запустили пилотный проект по приему использованной тары. Система похожа на немецкую, но мотивация немного другая: за сданные бутылки тут предлагают скидки. За каждую сданную бутылку насчитывается виртуальный балл. За пять баллов в сети кофеен можно бесплатно получить эспрессо, а за 40 – билет в кинотеатр. Системой уже заинтересовались другие польские города.

"Рецикломаты появились в Варшаве как пилотная программа. По всему городу их сейчас десять. Они пользуются сумасшедшей популярностью. В течение первых двух недель только в один рецикломат жители Варшавы сдали 20 тысяч упаковок", – рассказал пресс-секретарь Варшавской горадминистрации Камиль Домброва.

Есть ли что-то подобное в Киеве? С таким запросом новости "Сегодня" обратились в столичную администрацию. Сначала в пресс-службе не поняли, о чем речь. а потом ограничились письменным ответом.

"КП "Киевкоммунсервис" не осуществляет реализацию мероприятий по установлению автоматов для приема использованной пластиковой тары. Информация о финансировании и выделение средств на организацию плана проекта отсутствует", – отметили чиновники.

В других городах ситуация в целом не лучше. Но, например, в одном из дворов Харькова установили автоматические устройства, которые принимают использованную тару и выдают корм для животных. Как рассказывает директор КП "Центр обращения с животными" Юлия Цибулька, если проект будет удачным, департамент жилищного хозяйства будет рассматривать вопрос установки таких комплексов и в других дворах города.

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Занимаются проблемой в основном волонтеры. В частности, работает несколько экохабов по приему использованной тары.

"Какая‑то часть пластика остается непригодной для переработки, ведь она имеет конечный цикл ‑ один‑два‑три раза. Это не решает проблему. Сортировка не решает проблему накопления, поэтому мы хотим прийти к тому, чтобы zero waste ‑ ноль отходов ‑ было ценностью для людей, чтобы люди переходили на альтернативные экологические способы", – рассказывает волонтерка Ива Стешун.

А одна из украинских торговых сетей принимать вторсырье за баллы системы лояльности. За 1 кг стекла можно получить 150 баллов, а за кило пластика – 500 баллов. 100 баллов – это эквивалент 1 гривни. Деньги потом можно обменять на товары. Сейчас такие пункты работают в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

Напомним, пока в Украине нет глобальных инициатив по решению "пластиковой" проблемы, развитые страны активно работают в этом направлении. Так, с 2021 года в Евросоюзе окончательно запретят одноразовую посуду, трубочки для питья и некоторые други виды пластиковой продукции. Так же поступят и в Канаде.

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