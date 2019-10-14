Заработок на опавших листьях: сколько платят в Украине

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Новости "Сегодня" продолжают цикл материалов о том, как заработать осенью на дарах природы. Ранее мы рассказывали, в частности, о возможности заработать на сборе каштанов. В этот раз журналисты "Сегодня" выяснили, сколько можно заработать на опавших листьях.

Корреспонденты встретились с садовником Ярославом, который пылесосит опавшие листья и остригает дерева. Он рассказывает, что такой работы осенью немало. В арсенале бригады Ярослава – пылесосы и грабли, а также садовое оборудование. Услуги заказывают, в основном, владельцы частных домов или жилых комплексов. Платят от 150 грн в час. Расценки колеблются в зависимости от сложности работы.

"Каждый участок индивидуален по растениям, по их количеству, по объему. И цена также является индивидуальной. Она стартует от 1000 грн за работу и больше", – говорит Ярослав.

Но, чтобы заработать на сборе, специальное оборудование совершенно не обязательно. Любой может найти сезонный приработок на специальных сайтах. Там же получить детальные задачи. А если работа качественная – хорошие отзывы и рейтинг обеспечен.

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С помощью такого сайта журналисты "Сегодня" познакомились с киевлянкой Викторией. Она рассказала, как подрабатывает на уборке территорий. Занимается этим уже пять лет, потому что выгодно.

"Мы убирали придомовую территорию. Это был частный дом, это была Конча-Заспа. Мы заработали около четырех тысяч гривен. Это легкий заработок, ты можешь сама строить график, можешь сама делать себе выходные", – говорит Виктория.

А вот житель Киевской области Евгений убирает территорию возле своего дома самостоятельно. Опавшие листья складывает в специальный ящик для компоста. К весне они перегниют – и получится удобрение для клумбы и теплицы. Хотя на компосте можно и заработать – не менее 100 грн за килограмм.

Сжигать опавшие листья запрещает закон: при горении выделяются ядовитые газы, а вместе с мусором можно сжечь, например, насекомых или плодородный слой почвы. Поджигателям грозит штраф – от 50 до 1700 гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также решили разобраться, как пустые пластиковые бутылки могут приносить доход.

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