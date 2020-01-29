Зарегистрироваться на самолет и поезд можно будет по водительским правам: детали

Водительское удостоверение можно будет использовать вместо паспорта для регистрации на авиарейс или при посадке в поезд

/ Фото: Pixabay

Кабмин запустил пилотный проект, позволяющий украинцам использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на внутренние авиарейсы или поездки на поезде внутри страны.

Как отметил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Сегодня правительство начало экспериментальный проект – для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине на самолете или поезде можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении "Дія" вместо паспорта. "Забыл паспорт – не успел на самолет/поезд" – больше не проблема", – написал он.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что мобильное приложение "Дія" даст широкие возможности водителям – от онлайн-страхования до уплаты штрафов.

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Также мы писали о том, что в конце февраля украинцы смогут оформить электронные паспорта. "Дія" анонсировала ID-карточку и загранпаспорт в смартфоне. Правда, онлайн-формат не станет альтернативой традиционным паспортам, но ими можно будет пользоваться во время поездок по стране или при оформлении покупок. За границу с такими документами пока выехать будет невозможно.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что в рамках создания мобильного приложения "Дія" оцифрованы уже 6 млн водительских удостоверений, выданных с 2013 года, и 8 млн свидетельств о регистрации транспортного средства.

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