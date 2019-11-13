Заробитчан защитят от мошенников: плату за поиск работы за рубежом хотят отменить

/ Фото: Pixabay

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Миллионы украинцев ежегодно ездят на заработки, этим нередко пользуются мошенники. Под видом агентств по трудоустройству они берут 300-600 евро и отправляют человека в несуществующую компанию за границей, а то и вовсе исчезают.

Депутаты придумали, как защитить заробитчан от мошенников – надо запретить агентствам брать деньги с соискателей и отменить лицензии. Законопроект №2365 уже зарегистрирован в Раде.

Что изменится

Несколько лет назад с мошенниками столкнулась жительница Запорожья Елена Мартынюк. Агентство наперед взяло с девушки деньги, но несколько месяцев ей говорили, что вакансий пока нет. Только после угроз обратиться в полицию посредники предложили вакансию в Вышогруде, пригороде Варшавы, и сказали, что там уже ждут на рабочем месте.

"Когда я приехала в Польшу и пошла с документами на завод, то оказалось, что они впервые слышат об агентстве и обо мне. Сказали, что вакансий у них нет", – рассказывает Елена.

Фото: Roman Pilipey/архив "Сегодня"

В проекте закона №2365 предлагается защитить трудовых мигрантов от подобных мошенников. Парламентарии считают, что для этого нужно:

запретить компаниям-посредникам брать деньги с соискателей работы и установить большие суммы штрафов за нарушение этой нормы. Штраф будет в размере 578-850 тыс. грн.

Посредники должны получать деньги за свою работу от заказчика, то есть работодателя, считают авторы законопроекта. Такая практика действительно существует в Европе.

отменить лицензию, которая выдается Министерством социальной политики Украины посредникам по международному трудоустройству.

Лицензия как раз и была введена, чтобы защитить украинцев. Однако она не работает должным образом, отмечается в пояснительной записке к проекту. Вместо нее компании будут сообщать государство о своей деятельности в данной сфере. Тех, кто не сообщит, будут штрафовать на сумму до 850 тыс. грн.

"По примеру соседней Польши, лицензию нужно убрать, заменив ее так называемой "уведомительной лицензией", когда компания-посредник в международном трудоустройстве сама уведомляет государство, что она хочет заниматься этим видом деятельности", – говорится в пояснительной к проекту.

Так, в 2017 году 1,7 млн украинцев получили приглашения на работу в Польшу. Только 12 400 из них поехали работать через лицензированные компании.

Порядок наводить надо, но правильно

Рынок трудовых агентств упорядочить нужно, говорит Владислав Штепа, основатель компании "Украинский рекрутинг". Но к наведению порядка надо подходить профессионально и взвешено.

"Непонятно, что делать компаниям, которые уже работают по лицензии. Законопроект надо дорабатывать – прописать механизм перевода бизнеса, у которого уже есть лицензии, в новый формат разрешений. Непонятные сроки и то, как это будет практически реализовываться", – отмечает Владислав Штепа.

Фото: ijeab / Freepik

Перейти на оплату от заказчика посредники действительно могут – некоторые в Украине уже давно работают так. Но перестроиться смогут не все, считает руководитель направления HR группы компаний KVADRA INVEST Диана Солодий.

"Некоторые кадровые агентства, которые давно работают на рынке и имеют базу партнеров-зарубежных работодателей, смогут это сделать. Другим может быть сложно договориться и, как следствие, они будут вынуждены прекратить деятельность", – замечает Солодий.

Здесь тоже есть обратная сторона – нет механизма ответственности самого работника. Часто работники, так как они ничего не оплачивают, не думают над обязательствами, которые на себя взяли.

"Работник может передумать ехать работать. А посредник уже может сделать рабочую визу, работодатель – забронировать отель... То есть работник может отклонить предложение в любой момент и никакой ответственности он не несет", – говорит Владислав Штепа.

Вместе с тем, если проект примут, то он может привести к дисбалансу иностранных работодателей и желающих ехать работать за границу. Количество заявок от зарубежных компаний на работников из Украины может сократиться. Не у всех есть желание платить за трудоустройство, прогнозирует Диана Солодий. А с другой стороны, трудоустройство облегчится – за поиск вакансии не нужно будет платить и желающих работать за границей станет больше.

Как защититься от мошенников

"Люди просто идут к мошенникам, не понимая своих прав и обязательств, что должны быть условия, контракт, что должны быть соблюдены все процедуры легализации пребывания в другой стране", – отмечает Владислав Штепа.

Пока еще заробитчане могут проверить посредника по лицензии на сайте Министерства соцполитики. Также стоит почитать отзывы об агентстве перед тем, как к нему обратиться. Если компания работает меньше года, это повод задуматься и тщательней проверять информацию.

/ Фото: Pixabay

Человек должен убедиться в легальности работы посредника, в том, есть ли у него лицензия, сколько он работает, как устроен процесс трудоустройства, убедиться, что работодатель существует, узнать о компании, позвонить в компанию и убедиться в наличии вакансии. Учить язык – очень много проблем возникает из-за незнания языка, отмечает Владислав Штепа.

Еще одна вещь, на которую важно обратить внимание – это условия, которые предоставляет работодатель: жилье питание, транспорт.

Отметим, не так давно Польша запустила для украинцев информационную линию по инспекции труда. Украинец может позвонить на горячую линию и получить информацию на украинском языке.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, что трудовые мигранты из Украины могут рассчитывать на польскую пенсию.

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