Заробитчане сократили объемы переводов в Украину: данные Нацбанка

После ограничений, введенных для украинских заробитчан рядом стран, объемы их денежных переводов в Украину в июле 2020 года значительно сократились.

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По данным Национального банка, в страну поступило 922 миллиона долларов, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года (1,07 млрд долларов), и на 7,2% меньше, чем перед введением карантина в феврале 2020 года (994 млн долларов).

По итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,3%, до 6,29 млрд долларов по сравнению с прошлым годом (6,64 млрд долларов).

Так, через банки в Украину перевели 2,57 млрд долларов (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы – 2,27 млрд (36,1%), и через международные платежные системы – 1,45 млрд (23%).

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Напомним, ранее сообщалось, что с украинцев запретят брать деньги за поиск работы за границей. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Поводом для разработки такого документа стало то, что часто мошенники под видом агентств по трудоустройству берут 300-600 евро и отправляют человека в несуществующую компанию за границей, а то и вовсе исчезают.

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Как известно, по оценкам правительства, за время жесткого карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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