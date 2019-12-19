Заробитчане возвращаются в Украину: кому проще работать на родине

/ Фото: Unsplash

Реклама

Эксперты отмечают, что все больше заробитчан возвращаются в Украину, а сроки трудовой миграции сокращаются. В первую очередь на родину едут те, кто отправлялся за границу в поисках высококвалифицированной работы – например, врачи.

Многие озабочены оттоком рабочей силы и тем, что в стране может не остаться нормальных специалистов, но профессиональная медицинская подготовка у нас и в Европе – совершенно разные вещи. Тем врачам, которые отучились у нас девять лет, нужно заново переучиваться за границей либо же довольствоваться должностью ассистента, пишет сайт "Сегодня".

"У наших специалистов в Украине есть гораздо больше возможностей, чтобы развиться в области медицины, чем в других странах. Но должна быть большая государственная программа, чтобы молодых выпускников обеспечивали работой, поддерживали. Если мы сейчас хотим качественные кадры в медицине, государству нужно в это вкладываться", ­ – делится мнением врач-офтальмолог Лариса Харченко.

Читайте также: Рынок труда в Украине: назван самый распространенный возраст соискателей

По ее словам, бизнес берет на себя эту ответственность, но узко, эпизодически и не масштабно, тогда как стране нужна новая реформа и новая программа.

Подробнее о ситуации узнавайте из специального материала сайта "Сегодня" – Старение персонала, потребность в рабочих и трудовая миграция: что с рынком труда в Украине

Также новости "Сегодня" рассказывали, что промышленные предприятия готовы хорошо платить своим сотрудникам. Подробности в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама