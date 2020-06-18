Зарплата госслужащих: как хотят изменить систему ее начисления

В планах Кабмина - повысить долю фиксированной части в структуре зарплат чиновников до 70%

Сегодня, 18 июня, Верховная Рада рассмотрит Программу деятельности правительства , в которой, среди прочего, будет идти речь о росте заработных плат. О том, как планируют изменить систему начисления зарплат – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

По мнению многих экспертов, в "коронакризисном" 2020 году зарплаты если и вырастут, то не существенно. При этом для ряда категорий работающих предполагается изменить систему начисления зарплат и денежного обеспечения.

Так, говоря о системе высшего образования, Кабмин ожидает "роста разницы между оплатой труда лиц с высшим образованием разных уровней и лиц, которые не имеют высшего образования".

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Серьезные изменения в оплате труда ожидают госслужащих . В планах правительства – повысить фиксированную часть в структуре зарплат госслужащих до 70%. В настоящее время, как известно, премии и прочие выплаты у многих чиновников могут составлять и 100%, и 300% от их официальной зарплаты. Концепция новой системы оплаты была опубликована на сайте Кабмина в конце мая.

Внедрение новой концепции оплаты труда ожидает и работников сферы образования . Правда, что собой будет представлять эта концепция, пока не известно, недавно в интервью одному из телеканалов и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что она еще в разработке. Из программы Кабмина известно только, что повышать оплату труда педагогов планируется постепенно.

Кроме того, в программе Кабмина говорится о том, что в педвузах планируется ввести "педагогическую интернатуру" (по типу медицинских) и отдельно оплачивать труд учителей-наставников.

Также поэтапно предполагается повышать зарплату тренеров детско-юношеских спортивных секций . Повышение зарплат обещано преподавателям заведений профобразования, а научным работникам – "усовершенствование механизмов оплаты труда".

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Вузам предоставят право самим определять уровень оплаты труда сотрудников, исходя из имеющихся средств. При этом они получат право дополнительно привлекать пожертвования и инвестиции.

Относительно медработников в программе просто говорится об обязательстве "обеспечить достойные условия и уровень оплаты труда, социальных гарантий" для них. А тем, кто занят в ликвидации вспышек коронавирусной инфекции, обещают обеспечить повышенную оплату труда.

В программе Кабмина говорится также о разработке новой системы денежного обеспечения военнослужащих . В частности, раньше говорилось о том, что в украинской армии хотят внедрить "американскую" систему денежного обеспечения, основанную на иерархии воинских званий и выслуге лет.

Достойные условия и уровень оплаты труда, ликвидацию задолженности по зарплатам обеспечат шахтерам .

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Ранее сообщалось, как Кабмин планирует изменить прожиточный уровень .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "На сколько хотят увеличить пенсии и зарплаты украинцев: разбор программы Кабмина" .

Ранее писалось, какие специальности востребованы в кризис и сколько готовы платить работникам:

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