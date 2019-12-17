Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США

Денис Малюська / Фото: Министерство юстиции Украины

Министр юстиции Денис Малюська не собирается уходить в отставку, поскольку нынешняя зарплата его устраивает. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканов.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Тогда я не задержусь. Пока не просило, поэтому планов нет", – сказал министр.

Он также добавил, что вопрос заработной платы не настолько критичен, как об этом написали СМИ.

"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере, последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже", – отметил Малюська.

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По его словам, он недавно получил свою пенсию в Соединенных Штатах Америки.

"Я получил недавно свою пенсию в США. Мне посчитали больше миллиона гривен. Мне на год хватит", – сказал министр.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.

Впрочем, у Кабинета министров есть для министра плохие новости: правительство прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцевв 2020-2022 годах. Согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, рост реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлится до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Напомним, ранее в Министерстве финансов сообщили, что только за октябрь глава ведомства, министр Оксана Маркарова, получила 62 тысячи гривен. Помимо оклада за фактически отработанное время в эту сумму вошли надбавки, премиальные, командировочные и индексация.

А вот спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты должны получать больше нынешних 35-40 тысяч гривен. А ранее высказывался за то, чтобы платить председателю парламента 50 тысяч:

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