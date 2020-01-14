Зарплата министра Федорова оказалась выше, чем у Гончарука: раскрыта сумма

Кроме оклада, глава Минцифры получил надбавку, премию и командировочные

Электронная Украина. Министр хочет ликвидировать лишние справки и автоматизировать госуслуги / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

После того, как украинские министры стали жаловаться на зарплаты,секретариат Кабинета министров раскрыл информацию об окладе министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Как сообщают "Украинские новости", в декабре Федорову начислили почти 85 тысяч гривен зарплаты.

Так, Федорову за декабрь была начислена зарплата в размере 84 887 гривен, из них должностной оклад составил 15 381 гривню, надбавка за интенсивность труда – 15 381 гривню, премия – 34 тысячи гривен, премия за ноябрь – 15 381 гривная командировочные – 4 744 гривни.

С общей суммы уплачено 16 553 гривен налогов, потому на руки Федоров получил 68 334 гривни.

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При этом зарплата министра за декабрь превысила сумму, которую получил глава правительства Алексей Гончарук. Премьер-министру начислили 76 тысяч гривен зарплаты.

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К слову, ранее Федоров в интервью "Сегодня" рассказывал, что до работы в правительстве зарабатывал до полумиллиона в месяц, а сейчас его зарплата едва доходит до 40 тысяч гривен.

А о том, сколько из бюджетного "пирога" достанется на зарплаты врачам и учителям, премьер-министр Алексей Гончарук говорил в эксклюзивном интервью на телеканале "Украина 24":

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