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Зарплата президента: Зеленский не получает премий и надбавок

7 мая, 06:15

Виктория Подолянец

Журналисты спросили о премиях, надбавках и налогах президента

Годовая зарплата президента Владимира Зеленского, который жестко потребовал от местных властей выплатить все надбавки украинским медикам, составила около 320 тысяч гривен. Данные о зарплате главы государства предоставили в Государственном управлении делами, сообщил 24 канал.

В Госуправделами указали, что зарплата главы государства состоит только из должностного оклада – 28 тысяч гривен. Поэтому за год президентства – с мая 2019 года по апрель 2020 года – Владимир Зеленский заработал 320 тысяч 727 гривен 27 копеек.

В управлении добавили, что с зарплаты Зеленский заплатил 62 тысяч 541 гривны 82 копейки налогов и сборов. После уплаты налогов президент ежемесячно получал по 22 540 гривен.

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Закон не предусматривает начисление премий и надбавок президенту, а зарплата насчитывается со дня инаугурации – 20 мая 2019 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что зарплата президента Зеленского за ноябрь 2019 года составила 28 тысяч гривен (до уплаты налогов).

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А ранее Зеленский заявил о жестком ограничении зарплаты чиновников, потребовав, чтобы с 1 апреля их зарплата не превышала 47 000 гривен.

Также мы писали о том, что в Украине увеличилась средняя номинальная заработная плата. В марте 2020 года она выросла по сравнению с мартом 2019 года на 11,8% – до 11 446 грн. Как выяснили в Государственной службе статистики, наибольший показатель средней номинальной зарплаты в марте 2020 года зафиксирован в таких отраслях:

  • информация и телекоммуникации – 23 303 грн;
  • финансовая и страховая деятельность – 21 821 грн;
  • профессиональная и научная деятельность – 18 554 грн;
  • госуправление и оборона, обязательное соцстрахование – 15 123 грн;
  • промышленность – 13 044 грн.

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В последнем видео-обращении президент напомнил украинцам, что первое смягчение карантина состоится 11 мая:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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президент зарплаты Владимир Зеленский Государственное управление делами

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