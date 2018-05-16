Зарплаты около 10 тыс. гривен и поток инвестиций: Гройсман обрисовал будущее украинской экономики

Рост экономики Украины по результатам первого квартала 2018 года составил 3,1%. Об этом, ссылаясь на данные официальной статистики, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Это достаточно оптимистичный показатель, но подчеркиваю, что он недостаточный, и Украина может расти больше. Это означает, что люди могут больше получать работы и больше заработной платы. Налоги и местные бюджеты, в том же числе, будут расти. И все, что заработает национальная экономика, мы должны реинвестировать в новое качество жизни", – заявил Гройсман.

В частности, по словам главы правительства, в фокусе остается вопрос повышения зарплат в Украине.

"Сегодня уже есть в определенных регионах кадровый голод, уже есть больше вакансий, чем предложений на рынке труда. Это означает, что мы должны достаточно эффективно реагировать. И один из важных критериев – это рост заработной платы в стране. Средняя зарплата в Украине уже равняется 8 тыс. грн. Динамика есть, но и этого недостаточно. Мы считаем, что в этом году средняя зарплата по стране должна равняться не меньше 10 тысяч гривен", – отметил премьер-министр.

Гройсман также подчеркнул, что для роста экономики ключевым заданием является привлечение инвестиций. К слову, накануне Верховная Рада облегчила инвестиции в украинские ценные бумаги. Премьер также подчеркнул, что ключевое значение для роста экономики и инвестиций – это создание независимого Антикоррупционного суда.

"Я искренне верю и прошу народных депутатов максимально быстро рассмотреть этот законопроект, который был принят в первом чтении", – отметил Гройсман.

Ранее в Европарламенте заявляли, что инвесторы неохотно заходят в Украину из-за коррупции.