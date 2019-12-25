Зарплаты бюджетникам выплатят без задержек – Гончарук

В студии Сегодня глава правительства заявил, что никаких задержек со стороны госбюджета не будет

Гость студии новостей "Сегодня" премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в последние дни в отдельных СМИ разгоняются мифы о том, что в Украине есть существенные проблемы с выплатами.

"Это неправда. Все пенсии, как я уже неоднократно говорил, зарплаты, предусмотренные государственным бюджетом, социальные выплаты, субсидии, это совершенно без проблем будет заплачено", – сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В то же время глава правительства отметил, что нужно разделять зарплаты, предусмотренные государственным бюджетом, от обязательств городских бюджетов, частных компаний.

"Я говорю о том, что государство свои обязательства в полном объеме выполнит перед этими людьми, проблем здесь я не вижу", – заявил Алексей Гончарук, говоря о выплатах из госбюджета.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжают расти зарплаты. В третьем квартале средняя заработная плата по стране достигла 382 евро, однако все равно остается значительно ниже, чем в соседних странах.

Так, по данным экспертов Нацбанка, работники в Чехии получают 1309 евро (то есть в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше – 1142 евро (в три раза), в России – 636 евро (в 1,7 раза).

Напомним, в гривневом эквиваленте средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 гривен.

При этом медсестры в Украине получают самую низкую зарплату в Европе – 4573 гривни.

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