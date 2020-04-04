Зарплаты, цены, штрафы и выплаты: что изменилось за неделю

Как торговые сети наживаются на украинцах во время карантина

Как изменится работа службы занятости, за какую скорость теперь будут штрафовать водителей и когда именно поднимут обещанные зарплаты медикам. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Как оформить и получить денежную помощь при рождении ребенка в условиях карантина

Украинцам будут выплачивать денежную помощь при рождении ребенка удаленно для того, чтобы соблюсти требования карантина. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

"Друзья, мы получаем от вас много вопросов о том, как подписаться и получать денежную помощь при рождении ребенка удаленно? Министерство разработало подробную инструкцию", – сообщили в пресс-службе министерства.

Так, желающие могут ею воспользоваться и перейти на сайт министерства и пройти авторизацию.

"Авторизоваться можно с помощью квалифицированной электронной почты (KEP) или электронного адреса. Будьте в курсе: при выборе второго варианта вам придется посетить орган социальной защиты населения, чтобы лично подписать документы. Поэтому мы рекомендуем подписаться онлайн через PrivatBank, если вы еще не сделали этого", – объяснили в пресс-службе.

В министерстве также подробно разъяснили, как сделать электронную подпись, а также заполнить электронное приложение для назначения помощи.

При этом для оформления соцвыплаты у украинцев потребуют такие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта обоих родителей;

IPN обоих родителей (в наличии);

номер банковского счета в формате iban (если вы хотите получать платежи на карту).

"Сканировать документы не нужно, достаточно только заполнить соответствующие графики", – добавили в министерстве.

Помимо этого, там попросили отметить информацию о детях, матери, отце, месте регистрации и реальном жилье, если они отличаются.

"И выберите удобный способ получения выплаты: на карту или почту. В конце система автоматически укажет территориальный орган социального обеспечения, который должен рассмотреть запрос", – пояснили в Минсоцполитики.

Там пообещали рассмотреть решение о назначении помощи в течение двух недель.

В Украине изменили правила выплат для безработных

Кабинет министров Украины увеличил размер Фонда государственного социального страхования на 500 млн гривен. Такое решение принято, чтобы увеличить расходы на поддержку безработных, количество которых, по данным Госстата, составляет 1,6 млн человек.

Кроме того, правительство изменило схему выплат по безработице на период действия всеукраинского карантина. Такие выплаты будут перечислять в первый день регистрации безработного в службе занятости. Раньше их проводили на седьмой день после регистрации.

"Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение семи дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления иного вида занятости", – объясняют в Кабмине.

Стало известно, когда повысят зарплаты медикам

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что в апреле зарплаты медиков вырастут. Об этом он рассказал 31 марта на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств. Именно президент поднял вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты труда.

"Медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – сказал Зеленский.

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Премьер-министр ответил, что повышение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля. Напомним, что в бюджете-2020 предусмотрено на 13% больше средств на здравоохранение, чем в прошлом году. Бюджет Программы медицинских гарантий на специализированную медицинскую помощь по сравнению с прошлогодней субвенции увеличены на 9 млрд гривен.

Какие продукты подорожали во время карантина и почему

В Украине стремительно дорожают продукты – цены подскочили сразу же после введения карантина. Например, лук с 11 марта подорожал с девяти до почти 19 гривен, то есть более чем вдвое. Картошка 11 марта продавалась по 10 гривен, а теперь – по 16. Так же существенно выросли цены и на другие овощи так называемого борщового набора.

Сети супермаркетов оправдываются: мол, цены подняли поставщики якобы из-за запрета на большое количество сотрудников в одном помещении и транспортных ограничений. Но сами поставщики уверяют: никаких транспортный ограничений для перевозки товаров нет, как и оснований для повышения цен.

При этом альтернативы супермаркетам в условиях карантина у украинцев нет – продуктовые рынки в стране закрыты. Эксперты говорят, что это решение следует пересмотреть, ведь из-за него уменьшилась конкуренция, а это одна из причин роста цен.

При этом подорожали не только овощи, но и сахар, сливочное и подсолнечное масло. Последний пункт удивляет экспертов сильнее всего.

"Подсолнечного масла у нас произведено в достатке, был хороший сбор подсолнечника, предпосылок для подорожания нет", – недоумевает эксперт по вопросам агропромышленного комплекса Наталия Зарицкая.

В ситуацию уже вмешался Антимонопольный комитет, который открыл дело против целого ряда поставщиков и сетей супермаркетов.

"Цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка – как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно", – объясняет глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Если это докажут, компаниям придется заплатить огромные штрафы. Но расследование затянется на месяцы, а то и на годы, говорят эксперты. И, как показывает прошлый опыт, есть высокая вероятность, что дело кончится ничем.

Возвращение "писем счастья": за какую скорость будут штрафовать

Украинским водителям придется более внимательно следить за стрелкой спидометра, ведь за превышение скорости теперь можно получить "письмо счастья". МВД объявило о начале переходного периода, после которого вовсю заработает видеофиксация нарушений ПДД на украинских дорогах.

Согласно ПДД, в населенных пунктах сейчас нельзя ездить быстрее 50 км/ч, вне населенных пунктов – быстрее 90 км/ч. Если на дороге есть разделительная полоса, можно ехать не более чем 110 км/ч, на автомагистралях – не более 130 км/ч. Но на самом деле все чуть сложнее.

Как разъяснили в МВД, нарушением скоростного режима в городах будет считаться езда со скоростью более 73 км/ч. 50 + 20 + 3 км/ч = 73 км/ч, где 3 км/ч – это специально заложенная погрешность в работе прибора. А 20 км/ч – это так называемые "бонусные" километры, после превышения которых, согласно ст. 122, ч. 1 Админкодекса, может быть наложен штраф.

Соответственно, для автодорог это 113 км/ч, при наличии на них разделительной полосы – 133 км/ч, на автомагистралях, коих в Украине аж одна – от Киева до Борисполя (36 км), – 153 км/ч. Также в Киеве есть дороги, где с 1 апреля до 1 ноября разрешенная скорость движения не 50, а 80 км/ч. То есть скорость движения, за которую не штрафуют, там составляет 103 км/ч. Это, например, проспект Бажана, Столичное и Набережное шоссе.

Подробнее о том, как внедряют видеофиксацию нарушения правил дорожного движения в Украине, читайте в материале: Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамер

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