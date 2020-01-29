Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине

Зарплаты чиновников хотят привязать не к прожиточному минимуму, а к минимальной зарплате

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В середине января в Верховной Раде зарегистрировали сразу два законопроекта, которые призваны изменить принципы формирования тарифных ставок, должностных окладов и, в конечном счете, размеры зарплат для бюджетников. Кроме того, как следует из названий, законопроекты №2720 и №2721 должны создать предпосылки для повышения прожиточного минимума. Оба этих проекта подал Кабинет министров Украины.

В частности, предусматривается внесение соответствующих изменений в действующие законы, которыми регулируются зарплаты должностных лиц. Коэффициенты, по которым рассчитываются зарплаты, при этом не меняются. Но если раньше должностной оклад чиновника составлял n-ное количество прожиточных минимумов, то теперь – такое же количество минимальных должностных окладов, или n/2 минимальных зарплат.

Пример: сейчас должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 31 530 грн. А если бы оклад рассчитывали по нормам, которые предлагаются, то оклад прокурора сразу вырос бы почти на 4 тыс. грн – до 35 422,5 грн.

Должностные оклады других работников прокуратуры устанавливаются пропорционально должностному окладу прокурора окружной прокуратуры с разными коэффициентами. Так, прокурор облпрокуратуры получает зарплату окружного прокурора, умноженную на коэффициент 1,2, т.е. уже 37 836 тыс. грн. Ну а после изменения механизма расчета он получал бы уже 42 507 грн. Ставка генпрокурора после пересчета выросла бы до 78 284 грн с нынешних 69 681,3 грн.

Реклама

Если законопроект примут, изменятся также и должностные оклады руководителей и членов Счетной палаты, Государственного бюро расследований, Нацкомиссий и других органов власти. Так, оклады главы Счетной палаты и главы Госбюро расследований сейчас составляют 63 060 грн, после изменения системы расчета они вырастут до 70 845 грн. Оклад главы НКРЭКУ сейчас равен 105 100 грн, а может вырасти до 118 075 грн.

Подробнее о том, как изменятся зарплаты в 2020 году, читайте в нашем материале "Чиновникам добавят, у педагогов отнимут: как хотят изменить начисление зарплат".

В тренде Зарплаты чиновников изменятся: что придумали в Кабмине

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что зарплата чиновников в 16 тысяч гривен является неуважением к государству.

"Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто-то еще получает в сотнях тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен. Это значит, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно скорее", – подчеркнул Пристайко.

Ну а затем правительство решило изменить принцип оплаты труда и установить сетку зарплат для топ-чиновников. Предполагается, что новый минимальный размер должностного оклада будет установлен на уровне двух прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января – 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнях, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году. Все эти решения связаны со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама