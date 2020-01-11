Зарплаты, курсы валют, налоги и тарифы: что изменилось за неделю

Сколько будем платить за газ в наступившем году

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Как на Украине скажется запуск "Турецкого потока" и когда учителям наконец-то повысят зарплаты, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Зарплаты бюджетников пошли вверх, но учителям повысили меньше, чем обещали

С 1 января наступившего года многие из тех, кто работает в бюджетной сфере, начали зарабатывать больше. Причина в том, что с января выросли минимальные зарплаты в стране и оклады в бюджетном секторе. В Кабмине обещают, что в 2020 году средняя зарплата украинцев может вырасти на 10%.

У кого и насколько уже увеличились доходы, выяснил сайт "Сегодня" в специальном материале "Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавили".

Повышение зарплат коснулось также и учителей: теперь их оклады составляют от 3447 грн (+297 грн) до 4456 (+383 грн) в зависимости от квалификации. Но это совсем не то повышение, на которое надеялись преподаватели. Их зарплаты по прежнему остаются ниже средней по стране.

Как оказалось, с 20 декабря 2019 года новый Кабмин отсрочил на год, до 1 января 2021 года, вступление в силу постановления №822 от 10 июля 2019 года, принятого предыдущим Кабмином. В соответствии с этим постановлением, оклады учителей с 2020 года не могли быть меньше 2,5 прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных или 5255 грн, плюс надбавки к нему (сейчас минимальный оклад – 1,73 ПМ). А в 2023 году минимальный оклад учителя должен был дорасти до 4 ПМ, оценочно, с учетом ежегодного роста соцстандартов, это порядка 10 тыс. грн.

Учитывая мизерные оклады, учителям и медикам доплачивают различные надбавки и премии. По информации Министерства образования и науки, для учителей стала обязательной надбавка 10% от оклада "за престижность" профессии. Также дополнительно платят 20% за проверку тетрадей, 10% за классное руководство, 10% за заведование кабинетом, учитывают дополнительно проведенные уроки и т. д. Предусмотрена и надбавка за стаж работы: свыше трех лет – это 10% оклада, свыше 10 лет – 20%, свыше 20 лет – 30%.

Например, для учителя без категории, проработавшего в школе три года и имеющего оклад 3447 грн, зарплата с учетом всех перечисленных надбавок составит 5170 грн. А для педагога высшей категории, отработавшего 20 лет и имеющего оклад 4456 грн, – 6684 грн. Еще до 50% оклада (не зарплаты!) или от 1723 до 2228 грн учитель может заработать, взяв 1,5 ставки, то есть вести в 1,5 раза больше уроков. Итого заработок будет 7-10 тыс. грн. Но преподаватели надеялись на большее.

Курс доллара в Украине откатился после резкого взлета

На рабочую субботу, 11 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

10.01 11.01 Изменение 1 доллар США 24,12 грн 23,97 грн - 0,15

Таким образом, по сравнению со значениями 10 января года курс доллара снизился на 15 копеек после резкого роста сразу на 29 копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара вновь опустился ниже психологической отметки в 24 гривни, которую до этого пробил вверх впервые за почти полтора месяца.

Впрочем, с первого в 2020 году банковского дня, 3 января, гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 28 копеек, а по сравнению с последним банковским днем 2019 года – уже на 68 копеек.

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Официально заработал "Турецкий поток"

Пролегающий в обход Украины российский газопровод "Турецкий поток" официально начал работу. Церемонию запуска провели с Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. При этом Болгария и Турция начали получать российский газ в обход Украины еще до официального запуска этого газопровода.

Путин при этом напомнил, что в 2019 году Россия поставила Турции 24 млрд кубометров газа, а экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет. Эрдоган также заявил о важной роли РФ в энергетической жизни своей страны.

"Россия является лидером среди стран-поставщиков газа в Турцию. Эта картина указывает на то, что мы развиваем наше сотрудничество во взаимовыгодном направлении. Россия и Турция показали образцовое сотрудничество в этом проекте", – сказал он.

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Ожидается, что благодаря запуску "трубы" Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа, о чем заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"Турецкий поток" – стратегический проект, который обеспечит вклад в стабильность региона. Благодаря проекту 15,7 млрд кубометров газа останутся в Турции, другие 15,7 млрд пойдут дальше в Европу", – сказал он.

Как известно, протяженность "Турецкого потока" составляет около 930 километров. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

С 1 января налоги, сборы и платежи в бюджет принимаются на новые счета

С 1 января 2020 года Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщает FinClub.

Кроме этого, изменены счета в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов.

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Изменение счетов учитывает переход на международный номер банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков, в соответствии с требованиями постановления НБУ от 28.12.2018 №162 "О введении международного банковского счета (IBAN) в Украине".

В Госказначействе обращают внимание, что счета, которые были открыты по Плану счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины от 28.11.2000 №119, с 1 января 2020 года закрыты.

Соответственно средства, которые уплачиваются на такие счета, казначейство не причисляет, а возвращает плательщикам как невыясненные поступления.

Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещены на веб-портале казначейства и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве.

Реквизиты счетов в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование необходимо получить у соответствующих органов Государственной налоговой службы, реквизиты депозитных счетов таможенных органов – в соответствующие органы Государственной таможенной службы.

В Украине начали действовать новые тарифы на газ

Начиная с 1 января 2020 года в Украине действуют два тарифа на газ для населения. Первый – страховая цена. Она составит около 7-8 грн за кубометр (зависимо от региона), второй – "рыночный".

Цена зависит от региона. Традиционно больше всего за транзит платят жители Николаева, Винницы и Ровно, а самые низкие тарифы – в Киеве и Кременчуге. Сколько заплатит семья по новым тарифам (из учета цены в 8 грн/куб):

За плиту:

Было: 68,3 грн (в 2019-м);

Будет: 79,2 грн (в 2020-м).

За плиту и подогрев воды газом:

Было: 217,3 грн (в 2019-м);

Будет: 252 грн (в 2020-м).

Единый "страховой" тариф будет действовать до конца зимы.

"С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – говорится в заявлении НАКа.

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