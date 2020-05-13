Зарплаты медикам и пенсии: Шмыгаль объяснил, куда уходят деньги из Фонда борьбы с COVID-19

Средства из Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 65 млрд гривен, расходуются на поддержку медицинской сферы, населения и бизнеса в условиях карантина и кризиса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Шмыгаль, в частности, перечислил основные суммы и направления поддержки:

29,7 млрд гривен выделено Пенсионному фонду.

"Эти средства позволили провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 гривен пенсионерам и 500 гривен людям старше 80 лет", – объяснил Шмыгаль.

6 млрд гривен получили фонды, которые будут помогать безработным. Речь идет о почти 200 тыс. человек, которые официально зарегистрировались в центрах занятости;

1,6 млрд гривен направлены на помощь на детей, родители-предприниматели которых потеряли доход ;

; 2 млрд гривен – на медицинские закупки для больниц;

3,1 млрд гривен – Минздраву на дополнительные закупки, а также на зарплаты врачам.

При этом Шмыгаль также анонсировал программы поддержки, которые будут распространяться не только на малый и средний бизнес, но и на промышленные предприятия.

"Параллельно с программой поддержки малого и среднего бизнеса мы планируем программу поддержки промышленных и экспортоориентированных отраслей", – заявил Шмыгаль, отметив, что речь пойдет о кредитовании и поддержке украинского производителя.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что правительство разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

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