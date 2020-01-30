Зарплаты педагогов изменятся: что придумали в Кабмине

Расти доходы учителей будут не так быстро, как сейчас, а их размер может уменьшиться

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В январе в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, которые поменяют принципы формирования тарифных ставок и должностных окладов, что в конечном счете повлияет на размеры зарплат для бюджетников. Авторство проектов №2720 и №2721 принадлежит Кабмину.

Так, зарплаты педработников после принятия проектов могут расти медленнее, чем это предусмотрено сейчас. Сейчас ст. 61 закона "Об образовании" предусматривает: должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории должен составлять три минимальные зарплаты. Если бы этот закон выполнялся, то на сегодняшний день зарплаты воспитателей и учителей стартовали бы от 14 169 грн. Но в законе оговорено, что до такого уровня (точнее, до размера трех минимальных зарплат, какими они будут на тот момент) Кабмин должен довести зарплаты педагогов поэтапно к 2023 году. При этом в "период роста" минимальный оклад педагога должен составлять не менее четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (то есть в 2020 году – не менее 8408 грн).

Теперь же законопроект №2720 предполагает установить должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификации на уровне четырех минимальных должностных окладов. Это означает, что к 2023 году минимальный должностной оклад педработника нужно будет довести не до трех минимальных зарплат, а до двух. То есть (в цифрах этого года) вместо 14 169 грн – до 9446 грн.

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При этом, согласно этому законопроекту, до 2023 года зарплаты педагогов должны расти "пропорционально размеру увеличения доходов госбюджета, по сравнению с предыдущим годом". То есть, даже уровень четырех нынешних "прожиточных минимумов" педагогам гарантировать не собираются.

Второй же законопроект, №2721, предлагает закрепить в Бюджетном кодексе положение о том, что минимальный размер должностного оклада для работников отдельных отраслей бюджетной сферы, для работников госорганов, прокуратуры и судов, а также для военнослужащих будет утверждаться в законе о госбюджете, "исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов".

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Напомним, ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что для повышения зарплат педагогам в бюджете не хватает "гигантских средств". Так, по ее словам, чтобы зарплаты выросли на 20-70% в 2020 году, в государственном бюджете не хватает почти 45 млрд грн.

Ну а немного позже она пожаловалась на собственную зарплату в 36 тысяч гривен: по ее словам, этой суммы для человека, который должен думать о будущем, недостаточно. Это заявление вызвало бурю негодования в соцсетях: так, бывший народный депутат Александр Сочка в шутку посоветовал министру образования выйти замуж за главу "Укрпочты", у которого зарплата составляет 1,8 млн грн.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине разгорелся настоящий скандал по поводу многотысячных зарплат топ-чиновников в декабре. Спикер Рады Дмитрий Разумков даже предложил заслушать министров и премьера в связи с информацией о высоких премиях:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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