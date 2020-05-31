Зарплаты, субсидии, тарифы, пенсии: что изменилось за неделю

В Украине снова продают билеты на поезда

На этой неделе власти уменьшили субсидии и пообещали еще раз повысить тарифы на воду. Читайте ТОП-5 экономических новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине уменьшился средний размер субсидий

В Украине, где планируют начисление субсидий добавить в приложение "Дія", за апрель 2020 года субсидию на оплату услуг ЖКХ получили около 3,386 млн граждан. При этом ее размер в среднем составлял 612,16 грн, что на 39% меньше, чем в марте. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины, сообщило агентство УНИАН.

Так, в апреле за субсидиями обратились 42,62 тыс. домохозяйств, однако получили ее лишь 19,19 тыс. домохозяйств.

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"По данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий, в апреле 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 1,601 млрд грн, субсидию получали 3386,9 тыс. домохозяйств", – сказали в ведомстве.

В Минсоцполитики уточнили, что 1,450 млрд грн выплатили субсидиантам в наличной форме, а 150,5 млн грн – в безналичной форме.

В министерстве также признались, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле 2020 года по сравнению с мартом значительно сократился. Так, в марте средний уровень составлял 1 тыс. грн, а в апреле – 612,16 грн, что на 39% меньше.

Тарифы на воду снова вырастут: когда, на сколько и почему

Украинцев, проживающих в домах с централизованным водоснабжением, ждет очередной неприятный сюрприз: тарифы на холодную воду будут намного повышены – такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Подорожать вода должна лишь с января 2021 года, но активно говорят об этом уже сейчас. Некоторые мэры обещают: подорожания не будет. Почему эту тему педалируют более чем за полгода до возможного роста тарифов и что может быть на самом деле, разобрался сайт "Сегодня" в специальном материале.

Правительство разработало концепцию реформирования накопительного уровня пенсионной системы

Правительство разработало идею реформирования накопительного уровня пенсионной системы. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы отработали идею и концепцию такого реформирования. Для нас это неизбежность – создавать пенсионную систему с накопительными фондами. Демографическая ситуация в Украине выглядит как "ромб". Сегодня мало детей, относительно много населения производительного возраста, и есть пенсионеры. Через 15 лет часть людей производительного возраста станут пенсионерами, а и без того малое количество детей перейдет в производительный возраст, и мы получим пропорцию двое к одному", – сказал глава правительства.

Он отметил, что сейчас в Кабмин поступают просьбы снизить единый соцвзнос (ЕСВ), но если ничего не менять, то через 15 лет ЕСВ в Украине будет вдвое больше, чем сегодня, а это отпугнет бизнес.

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"Поэтому накопительная система – это единственный вариант для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватную нагрузку", – отметил Шмыгаль.

По его словам, реформа уже проработана, а Кабмин понимает все тонкости начала ее проведения.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Будет три варианта. Взять сразу, то есть при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай что хочешь. Второй вариант – рассрочка выплат на 5-10 лет. Третий вариант – это пожизненное содержание, там тоже будет определенная фиксированная сумма. Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может сформировать человек самостоятельно", – пояснил премьер.

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на популярные поезда

После того, как стало известно о старте продажи билетов с 27-28 мая, "Укрзализныця" (УЗ) сообщила, что начнет постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла 26 мая продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.

Продажа билетов открыта на такие поезда:

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№721/722 Киев – Харьков;

№726/725 Киев – Харьков;

№763/764 Киев – Одесса;

№711/712 Киев – Константиновка;

№740/739 Киев – Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах.

"Билеты теперь можно приобрести только онлайн. А продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая 2020 года", – рассказали в пресс-службе.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов, добавили в УЗ.

Со своей стороны госкомпания обещает проводить санитарную обработку вагонов до и после каждого рейса поезда, а также обеспечить стюардов средствами индивидуальной защиты.

"Сейчас мобильное приложение не будет работать, просим пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов", – уточнили в УЗ.

Зарплаты украинцев выросли, несмотря на карантин. Но не везде

В апреле 2020 года средняя номинальная зарплата в Украине, где только 35% работников работали в обычном режиме, была на 1,6% больше прошлогодней за тот же период. Такие подсчеты опубликовала Государственная служба статистики.

В ведомстве добавили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2020 года составила 10 430 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы, которая составляет 4723 грн. По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 8, 9%. Однако за год он вырос на 1,6%.

По информации Госстата, наибольшая номинальная зарплата за прошлый месяц была начислена:

в сфере финансовой и страховой деятельности – 20 256 грн;

в сфере информации и телекоммуникаций – 18 317 грн;

в сфере госуправления и обороны, обязательного социального страхования – 15 041 грн.

Самые небольшие размеры средних номинальных зарплат, по статистическим данным за апрель 2020 года, отмечены:

в сферах временного размещения и организации питания – 3500 грн;

здравоохранения и предоставления социальной помощи – 7035 грн;

операций с недвижимым имуществом – 7121 грн.

При этом часть компаний снизили зарплаты своим сотрудникам. По информации компании KPMG в Украине со ссылкой на исследование, проведенное совместно с другими организациями в мае 2020 года, 96% компаний перевели своих работников на дистанционную работу, а 50% работодателей снизили зарплаты своим сотрудникам на время карантина.

Лишь половина компаний смогла перевести на удаленную работу более 75% сотрудников. А 4% отметили, что специфика компании не предусматривает такого формата.

71% компаний заявили о том, что не планируют сокращения персонала, 21% не исключают такую ​​вероятность в течение одного-двух месяцев, однако 8% уже провели сокращение штата.

35% организаций не исключают того, что уменьшат размер оплаты труда через один – два месяца, однако 65% планируют сохранить существующий уровень зарплат.

Учитывая неопределенную экономическую ситуацию, для снижения затрат на персонал 31% организаций отправили работников в ежегодный оплачиваемый отпуск для уменьшения баланса отпусков. 38% не применяли никаких мер, 29% перевели работников на сокращенный рабочий день с пропорциональным уменьшением заработной платы.

При этом у 55% компаний размер расходов на персонал не изменился, 40% сократили такие расходы.

Основными инструментами коммуникации с сотрудниками, работающими в формате дистанционной работы, во время карантина стали:

Zoom (54%);

Skype for Business (38%);

Microsoft Teams (38%);

Telegram (27%);

собственный корпоративный мессенджер – 17%.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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