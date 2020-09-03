Зарплаты украинцев продолжают расти: кто реально ощутил повышение

Средний работник за месяц стал богаче более чем на 250 гривен

Зарплаты украинцев продолжают расти: по последним данным Госслужбы статистики, в июле они увеличились на 225 грн, достигнув в среднем 11804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского. В апреле, напомним, в связи с введением жесткого карантина, заработки по сравнению с мартом, упали более чем на 1000 грн. Чего ожидать дальше – выяснил сайт "Сегодня".

Как изменились зарплаты

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Как видно из данных Госслужбы статистики, средняя номинальная, то есть, без учета инфляции, зарплата по Украине в июле оказалась больше как по сравнению с июньской зарплатой, так и с июльской 2019 года. В июле 2019 года средний украинец заработал 10971 грн – меньше на 833 грн или на 7,6%.

Реальная, то есть с учетом инфляции, зарплата также увеличилась: к июню 2020 года на 2,6%, к июлю 2019 года – на 5,1%. То есть средний украинец теперь считается богаче, чем он был и год назад, и месяц назад. Но – средний, так как в зависимости от регионов и сфер занятости, зарплаты увеличились по-разному. А в некоторых отраслях они по-прежнему меньше, чем год назад. А на днях Конституционный Суд признал незаконным урезание зарплат чиновникам.

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Что по регионам

В разрезе регионов картина менее радужная, чем в среднем по стране. Более чем в каждой третьей области (36%) заработки в июле уменьшились по сравнению с июнем. Самое большое снижение зарплат в Ивано-Франковской области – на 6,7% (на 937 грн). Кстати, в июне на Ивано-Франковщине рост заработков был самым высоким в стране – на 21,6%. Меньше всего снизились заработки в Одесской области – на 0,2% (на 18 грн). Еще в семи областях (см. инфографику) заработки упали от 0,4% в Луганской области до 2,4% (Закарпатская обл.).

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Среди 2/3 областей плюс Киев, где зарплаты показали рост, в столице они традиционно самые высокие – 17053 грн (+4% или 660 грн по сравнению с июнем). Впервые за все годы заработки в Киеве превысили 17 тыс. грн. Это в 1,8 раза больше, чем в самой низкоплачиваемой Черновицкой области – 9322 грн (падение за месяц на 1,9% или на 182 грн). Месяц назад разрыв был в 1,7 раза.

Уточним: речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам июня составила 13728 грн, в Черновицкой области – 7504 грн.

На втором месте по уровню зарплат также традиционно осталась Донецкая область, Но там в единственной из областей заработки превысили 13 тыс грн – 13071 грн (+626 грн, или +5%). Такая высокая зарплата среди областей достигнута впервые.

Днепропетровская область после месячного перерыва вернула себе третье место в рейтинге, оттеснив на четвертое место Киевскую. На Днепропетровщине впервые заработки превысили 12 тыс. грн – 12099 (+3,8% или 444 грн).

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Выше 11 тыс. грн зарплаты платят в четырех областях, месяц назад было в трех, помимо Днепропетровской. Это Киевская область – 11969 (+1,5%), Запорожская – 11889 (+2,9%), Николаевская – 11730 (+4%). Впервые в их число вошла Полтавщина – 11065 (+0,8%).

Еще в 11-ти областях зарплаты оказались выше 10 тыс. грн (в июне – в 13-ти, ныне вверх ушла Полтавская обл., вниз – Хмельницкая). В шести областях (как и в июне) зарплаты в пределах 9,2-9,97 тыс. грн.

Что по отраслям

В сравнении с июнем, заработки в июле выросли во всех отраслях, кроме здравоохранения и образования. Самое большое падение у учителей – на 14,5% (до 9328 грн), у медиков – на 3,2% (8560 грн). В производственной, научной и технической деятельности заработки не изменились. Самое небольшое повышение зарплат за июль – в строительстве – на 3,1% (до 9948 грн), самое значительное – до 11,7% в общепите и отельном бизнесе (до 5815 грн). Но это более чем втрое меньше их июньского роста. В итоге, несмотря на почти 50%-й рост заработков в этой сфере после падения их в апреле, зарплаты и поваров и отельеров пока на 15% ниже, чем год назад, в июле 2019.

Самые высокие зарплаты по итогам июля оказались в банковском секторе – 20352 грн (+5,3%), потеснившем с первого места на второе IT-сферу – 19789 грн (+4,6%). Далее идет сфера госуправления и обороны – 17639 (+7,6%).

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Самые низкие заработки, помимо отельного бизнеса и общепита, также в здравоохранении (8560 грн, или минус 3,2%) и образовании (9328, или минус 14,5%).

По сравнению с июлем 2919 года, помимо зарплат в общепите и отельном бизнесе, не восстановились после падения в апреле-мае 2020 года зарплаты на транспорте и связи (почта) – 96% от уровня прошлого года, и в легкой промышленности – 98,3%.

Почти вышла на прошлогодний уровень оплата труда в машиностроении – 99,7%. Восстановили заработки металлурги, месяц назад также имевшие "минус" – теперь плюс 1,5% от уровня июля прошлого года. Больше, чем год назад, зарабатывают артисты и другие работники сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха – их заработки превышают прошлогодние на 13,5%, при том, что в июне был недобор почти в 10%.

Во всех остальных отраслях уровень оплаты труда вырос, как по сравнению с июнем нынешнего года, так и по сравнению с июлем 2019 года.

Эксперты: экономика восстанавливается

Экономисты говорят, что в июле продолжился тренд на восстановление экономики и увеличение количества тех, кто вернулся из вынужденного отпуска или вновь был принят на работу после замены жесткого карантина на адаптивный.

"Поэтому методика расчета средних зарплат, которой руководствуется Госслужба статистики, и показала рост заработков, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Поэтому, как видим, рост оказался почти в пять раз меньшим, чем в июне – всего в среднем на 255 грн. Также в июне были выплачены квартальные и полугодовые премии в тех сферах, которых кризис коснулся меньше – промышленность, IT-сфера, банковский сектор, бюджетная сфера, а в июле, естественно, таких выплат не было, поэтому и зарплаты выросли намного скромнее. Но рост зарплат породил и рост новых долгов по ним (об этом см. ниже)".

Долги по зарплате существенно увеличились

Госстатистики подсчитала также, как изменились долги по зарплате в июле. Они значительно выросли – на 8,1%, в июне был рост всего на 1,1%. В деньгах работодатели задолжали работникам по состоянию на 1 августа 3,4 млрд грн или на 254 млн грн больше, чем в июне.

На работающие предприятия приходится 64,1% долгов, это на 12,2% больше, чем в июне или 2,180 млрд грн. То есть, активный бизнес в июле накопил новые долги перед своими работниками. В июне эта недоимка, наоборот, уменьшилась.

Долги предприятий-банкротов составляют 32,2%, долги экономически неактивных предприятий, временно приостановивших свою деятельность составляют 3,7%. Это соответственно 1,095 млрд грн (+19 млн грн) и 125,4 млн грн (+0,4 млн грн). Эксперты называют долги банкротов практически безнадежными.

По сферам деятельности долги в июле больше всего увеличились в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – в 1,43 раза за месяц! То есть, людям, занятым искусством, спортом и развлечениями, начислили большие зарплаты, но, увы, не выплатили. В общепите и отельном бизнесе долги составляют 19,5%, но здесь как раз их погашают, так как в июне долги были 25,3%.

В остальных отраслях рост долгов составил от 0,1% на транспорте до 32,1% в здравоохранении. В июне долги перед медиками тоже выросли, но всего на 14,4%. По оценке Александра Охрименко, долги медикам продолжают расти оттого, что многим начислили, но не выплатили "коронавирусные" надбавки – из-за недостатка средств в госбюджете.

В большинстве сфер деятельности увеличение сумм невыплат за месяц оказалось в пределах 1,5-7%. В июне было в пределах 1,5-4%.

Но есть три отрасли, в которых задолженности по зарплате сократились. Лучше всего погасили долги аграриям – 5,3%, чиновникам – 2,3% и риелторам – 0,5%.

Как разъяснил нам Олег Пендзин, накопление долгов активно работающего бизнеса объяснимо: после введения адаптивного карантина те структуры, что были ранее закрыты, возобновили работу. Но на первом этапе, пока не поступили оплаты за выполненные работы и поставленную продукцию, это привело к новому росту задолженности по зарплатам. Такой рост является кратковременным, уже по итогам августа мы должны увидеть сокращение невыплат.

"Но сокращение долгов по зарплатам в августе и далее касается только активного бизнеса, долги предприятий-банкротов, учитываемые Госстатистикой, вряд ли будут погашены в полном объеме – там в большинстве случаев нет активов, продав которые, можно рассчитаться с бывшими сотрудниками", – уточнил Олег Пендзин.

Новый рост зарплат

Эксперты уверены что в августе зарплаты продолжили рост.

Так Олег Пендзин уверен: зарплаты в августе арифметически окажутся выше, чем в июле прежде всего из-за массовой отпускной кампании.

"Для расчета средних зарплат Госстатистики делит весь фонд оплаты труда, на все количество работников, фонд оплаты окажется в августе больше, чем в июле, а количество работников вряд ли существенно увеличится, – говорит Олег Пендзин. – Например, август – традиционный месяц отпусков на госслужбе, где выплачивают высокие оздоровительные, которые также входят в зарплату. Оценочно рост средних заработков в августе может оказаться на уровне июля – 200-250 грн. А вот с сентября из-за повышения минимальной зарплаты можно ожидать скачка выше 12 тыс. грн в среднем по стране".

С ним согласен и Александр Охрименко.

"В августе вырастут зарплаты в тех отраслях, где они зависят от сезонного фактора, прежде всего это агросектор, – анализирует Охрименко. – В нем заняты порядка трех миллионов работников, а в сезон уборки урожая им платят хорошо, зарплата комбайнеров, механизаторов достигает 25-30 тыс. грн. Это тоже скажется на средних зарплатах. Но "среднюю температуру по больнице" в августе вряд ли ощутят бюджетники, ученые, их зарплаты не изменятся. Ждать повышения они могут только с сентября так как выросла минимальная зарплата ибудут пересчитаны оклады по тарифной сетке и надбавки к ним. В среднем прибавка большинства работников бюджетной сферы, получающих больше минимума, может составить около 200 грн".

Как выросли с 1 сентября минимальные зарплаты и как они могут еще повыситься, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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