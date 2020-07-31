Средняя зарплата в Украине резко выросла: что это значит и кто реально стал богаче

Среднестатистический работник стал богаче более чем на 1000 гривен, но далеко не все так разбогатели

В Украине летом начался стремительный рост зарплат – об этом говорят последние данные Госслужбы статистики. Данные за полугодие, включая первый месяц лета, опубликованы в течение минувшей недели. В частности, за июнь средние номинальные заработки увеличились сразу на 9,8%, достигнув 11 579 грн. Это на 1037 грн больше, чем в мае. Чем вызван такой значительный рост зарплат после снижения их в апреле и стабильности в мае, и чего ожидать дальше – выяснил сайт "Сегодня".

Как изменились зарплаты

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Как видно из данных Госслужбы статистики, средняя номинальная, то есть, без учета инфляции, зарплата по Украине в июне оказалась больше как по сравнению с майской зарплатой, так и с июньской 2019 года. То есть, когда о коронавирусе даже не слыхали, а падение украинской экономики только обозначилось. В июне 2019 года средний украинец заработал 10 783 грн – меньше на 796 грн или на 7,4%.

Реальная, то есть с учетом инфляции, зарплата также увеличилась: к маю 2020 года на 9,5%, к июню 2019 года – на 4,8%. То есть средний украинец теперь считается богаче, чем он был и год назад, и месяц назад. Но – средний, так как в зависимости от регионов и сфер занятости, зарплаты увеличились по-разному. А в некоторых отраслях они оказались даже меньше, чем год назад.

Если сравнить, какая средняя зарплата была в январе 2020, то рост за полгода будет скромнее – 852 грн (+7,9%), так как тогда украинец зарабатывал 10 727 грн в месяц. А в сравнении с мартом 2020 года окажется, что мы только чуть превысили докарантинный уровень: 11 446 грн составила зарплата в марте и 11 579 грн – в июне. То есть плюс всего 133 грн, или 1,1%.

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Какие регионы в лидерах

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Зарплата в июне выросла во всех областях и в Киеве. Напомним: в мае в столице и семи регионах заработки уменьшились на 0,4-1,5%, а в двух областях – Донецкой и Черкасской – майские зарплаты оказались меньше апрельских соответственно на 5% и 4,4%.

В Киеве зарплаты традиционно самые высокие – 16 393 грн (+7,4% по сравнению с маем). Это в 1,7 раза больше, чем в самой низкоплачиваемой Черновицкой области – 9504 грн. Но Буковина в июне показала самые высокие темпы роста зарплат – на 20%.

Уточним: речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам июня составила 13 196 грн, в Черновицкой области – 7650 грн.

На втором месте по уровню зарплат также традиционно осталась Донецкая область – там в единственной из областей заработки выше 12 тыс грн – 12 445 грн (+622 грн, или +5%). Такая высокая зарплата среди областей достигнута впервые.

На третье место, опередив на 140 грн "бронзового призера" мая – Днепропетровскую область – благодаря более высоким темпам роста зарплат, вышла Киевская область – 11 795 грн, (+1083 грн или +10,1%).

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Зарплату выше 11 тыс. грн платят еще в двух областях: Запорожской – 11 555 грн (+7,4%) и Николаевской – 11 282 грн (+7,6%).

В 13 областях зарплаты оказались выше 10 тыс. грн (в мае – в шести), в шести областях (в мае в 17-ти) – в пределах 9,5-9,8 тыс. грн.

Самые богатые отрасли

В сравнении с маем, заработки выросли во всех отраслях. Рост составил от 1,1% в производственной, научной и технической деятельности до 35,2% в общепите и отельном бизнесе, который семимильными шагами наверстывает почти двойное падение зарплат в связи с карантином.

Самые высокие заработки по итогам июня оказались в IT-сфере – 18 926 грн (+3,2%), в банковском секторе – 19 324 грн (+2,6%) и области госуправления и обороны – 16386 (+10,3%). Зарплаты силовиков и чиновников вернулись на традиционное третье место, оттеснив ученых с третьего места на четвертое – 15 776 грн (+1,1%).

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Самые низкие заработки по-прежнему в отельном бизнесе и общепите – 5207 грн (+35,2%), в сфере операций с недвижимостью – 8786 грн (+6,6%) и в медицине – 8841 (+15,7%).

По сравнению с июнем 2919 года, больше всего не восстановились после падения в апреле-мае 2020 года зарплаты в общепите и отельном бизнесе – 75,7% от уровня прошлого года, а также в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 90,2%. Но и в ряде других отраслей зарплаты тоже меньше прошлогодних. В легкой промышленности они составляют 93,2%, в машиностроении – 98,1%, в металлургии – 98,7% от июньских 2019 года.

Рост зарплат и подъем экономики – разные вещи

Экономисты по-разному объясняют причины столь значительного повышения заработков в июне по сравнению с маем. Но сходятся в одном: статистика роста зарплат не говорит о начавшемся росте экономики.

"Главных причин роста зарплат две – начало работы пострадавших от карантина отраслей – торговля, общепит, сфера услуг, транспорт, а также выплата квартальных и полугодовых премий в тех сферах, которых кризис коснулся меньше – промышленность, агросектор, IT-сфера, банковский сектор, бюджетная сфера, – анализирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Поэтому такой рост можно назвать "одноразовым", в июле заработки снова снизятся".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин более пессимистичен: по его оценке, рост зарплат получился скорее арифметическим, чем реальным.

"Как известно из методики расчетов Госслужбы статистики, они для определения средней зарплаты по стране берут весь зарплатный фонд государства и делят на всех работающих официально, которые отработали не менее половины календарного месяца, – напомнил Олег Пендзин. – Пока нет статданных о среднесписочной численности официально оформленных работников в июне. Но это – месяц отпусков, значит учитываемых работников явно должно быть меньше. А фонд зарплаты не изменился. Однако есть данные Пенсфонда о том, что поступления от единого соцвзноса (ЕСВ), исчисляемые в фиксированных процентах от зарплаты (18%), в июне снизились по сравнению с маем. То есть, официальные зарплаты у работников выросли, а объем ЕСВ на эти зарплаты стал меньше. Такое может быть только в одном случае: меньше стало тех, кто платит взносы. Поэтому рост средней зарплаты в июне на 1000 гривен скорее арифметический, чем реальный для кошелька среднего украинца".

Долги по зарплате

Госстатистики подсчитала также, как изменились долги по зарплате в июне. Они выросли, но незначительно – на 1,1%, в мае был рост на 4,9%. В деньгах работодатели задолжали работникам по состоянию на 1 июля 3,146 млрд грн.

На работающие предприятия приходится 61,8% долгов (в мае было 62,3%). Это 1,94 млрд грн, на 200 млн грн или на 0,8% меньше, чем месяц назад. То есть, активный бизнес в июне постепенно рассчитывался со своими работниками. Еще 4% долгов по зарплатам, или 125 млн грн сохранились за экономически неактивными структурами, которые приостановили свою работу. А вот долги предприятий-банкротов увеличились по сравнению с маем на 0,5% – до 34,2%. Они составляют 1,076 млрд грн (+16 млн грн) и их можно считать почти безнадежными.

По сферам деятельности долги в июне больше всего увеличились в общепите и отельном бизнесе – на 25,3%. То есть, по сути, после возобновления работы в этих сферах в связи с ослаблением карантина, зарплату поварам, официантам, горничным, метрдотелям и т. д. в июне начислили (рост заработков на 35,2% – см. выше), но выплатили менее трети от заработанного.

В остальных отраслях рост долгов составил от 0,1% на транспорте и 0,2% – финансовая деятельность, до 9,8% – искусство, спорт, развлечения, отдых и до 14,4% – здравоохранение.

По оценке Александра Охрименко, долги медикам выросли оттого, что многим начислили, но не выплатили "коронавирусные" надбавки – из-за бюрократических проволочек и недостатка средств в госбюджете.

В большинстве сфер деятельности увеличение сумм невыплат за месяц оказалось в пределах 1,5-4%. В мае было в пределах 4-8%.

Но есть отрасли, в которых задолженности по зарплате сократились. Лучше всего погасили недоимку работникам, занятым предоставлением "других видов услуг" – им выплатили 73% долгов. На 12,5% уменьшились долги в строительстве, на 11,8% – в торговле, на 10% – в IT-сфере.

Как разъяснил нам Александр Охрименко, сокращение долгов активно работающего бизнеса объяснимо: после ослабления карантина те структуры, что были ранее закрыты, возобновили работу и начали рассчитываться со своими сотрудниками за невыплаты зарплат в мае и июне.

"Это и торговля, и легкая промышленность, мебельщики, производители сельхозпродукции, отельный бизнес, транспортные перевозки и так далее. Поэтому задолженность перед работниками постепенно погашается. А вот долги по зарплате предприятий-банкротов, это более миллиарда гривен, вряд ли будут выплачены", – констатировал Александр Охрименко.

Чего ожидать дальше

Александр Охрименко прогнозирует, что по итогу июля зарплаты окажутся ниже июньских, так как не будет выплат премий.

"Но постепенно будут восстанавливаться заработки в наиболее пострадавших из-за карантина сферах, о которых мы говорили, – отметил Александр Охрименко. – Также вырастут зарплаты в тех отраслях, где они зависят от сезонного фактора, прежде всего это агросектор. Но пока карантин не закончится, ни нормальных зарплат, ни стабильного их роста не будет".

Олег Пендзин ожидает повышения темпов заработков выше среднего по стране в общепите, отельном бизнесе, ремонтах, перевозках, розничной торговле. В остальных сферах хозяйства они расти в июне вряд ли будут.

Дополнительным фактором увеличения зарплат оба эксперта называют запланированное Кабмином с 1 сентября повышение минимальной зарплаты на 277 грн – до "круглой" суммы в 5000 грн.

Если рост минимальной зарплаты до 5000 грн произойдет, то, по их мнению, это приведет к дополнительному повышению заработков и у более высокооплачиваемых работников.

Как уже сообщалось, несмотря на неутешительные показатели в экономике, украинские топ-чиновники требуют, чтобы им повысили зарплату. Подробнее смотрите в сюжете.

Чиновникам підвищать зарплату?

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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