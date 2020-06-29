Зарплаты украинцев упали впервые за четыре года

В Украине весной 2020 года остановился рост реальных доходов населения. Так, в полностью карантинном апреле реальная зарплата в стране снизилась на 0,5%. Падение произошло впервые с марта 2016 года, впрочем, цены в стране тоже почти не растут. Речь об этом идет в отчете о финансовой стабильности, который подготовил Национальный банк Украины (НБУ).

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Причиной уменьшения реальной зарплаты, по данным НБУ, стала низкая деловая активность и падение спроса на рабочую силу.

Объем социальной помощи населению, наоборот, увеличился. На этот показатель, в частности, повлияли "карантинные" доплаты, а также ежегодная индексация пенсий. При этом, по данным Нацбанка, такие выплаты не оказали заметного влияния на доходы украинцев.

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Негативным фактором стало падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте-2020 этот показатель в долларовом эквиваленте снизился на 9% (по сравнению с мартом-2019), хотя рос в течение четырех месяцев до этого.

"В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов населения прекратится. Опасения второй волны коронавируса негативно скажется на восстановлении рабочих мест", – отметили в НБУ.

По мнению аналитиков Нацбанка, рост зарплат возможен после снятие карантина, но и такая вероятность невелика.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.

Видео: Сегодня

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