Зарплаты украинцев упали впервые за четыре года

В Украине весной 2020 года остановился рост реальных доходов населения. Так, в полностью карантинном апреле реальная зарплата в стране снизилась на 0,5%. Падение произошло впервые с марта 2016 года, впрочем, цены в стране тоже почти не растут. Речь об этом идет в отчете о финансовой стабильности, который подготовил Национальный банк Украины (НБУ).
Причиной уменьшения реальной зарплаты, по данным НБУ, стала низкая деловая активность и падение спроса на рабочую силу.
Объем социальной помощи населению, наоборот, увеличился. На этот показатель, в частности, повлияли "карантинные" доплаты, а также ежегодная индексация пенсий. При этом, по данным Нацбанка, такие выплаты не оказали заметного влияния на доходы украинцев.
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Негативным фактором стало падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте-2020 этот показатель в долларовом эквиваленте снизился на 9% (по сравнению с мартом-2019), хотя рос в течение четырех месяцев до этого.
"В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов населения прекратится. Опасения второй волны коронавируса негативно скажется на восстановлении рабочих мест", – отметили в НБУ.
По мнению аналитиков Нацбанка, рост зарплат возможен после снятие карантина, но и такая вероятность невелика.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.
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