Зарплаты украинцев вырастут до 500-600 долларов: Гройсман озвучил прогноз

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Средняя номинальная заработная плата в Украине по итогам июня достигла 10 783 грн, что составляет более 400 долларов по нынешнему курсу. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере 540 долларов, а в 2021 году – 620 долларов.

"Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около 540 долларов, а в 2021 году – может достичь 620 долларов", – сказал Гройсман на заседании правительства в среду, 21 августа.

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Он добавил, что с апреля 2016 года минимальная зарплата выросла втрое – до 4173 грн, или до 150 долларов, а детенизация позволила увеличить среднюю зарплату вдвое.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Государственная служба статистики опубликовала уровень средней зарплаты по видам экономической деятельности. Лидером стала "Финансовая и страховая деятельность", где в среднем зарабатывают 18 107 грн в месяц.

При этом общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года достигла почти 2,86 млрд грн – за месяц она выросла на 5,1%.

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