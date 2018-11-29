Зарплаты украинцев выросли на 14% – Госстат

Реальная зарплата в Украине по итогам октября 2018 года увеличилась на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года. С сентября-2018 зарплаты выросли на 0,2%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

При этом номинальная зарплата штатных работников в октябре-2019 составила в среднем 9 218 гривен. В сентябре она составляла 9 042 грн, августе – 8 977 грн, июле – 9 170 грн, июне – 9 141 грн.

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – в среднем 13 850 грн, самый низкий в Черновицкой области – 7 128 грн.

Наибольший рост средней зарплаты по сравнению с октябрем-2017 наблюдался в Винницкой (на 29,8%), Волынской (на 29,5%), Закарпатской (на 29%), Полтавской (на 28,6%), Ривненской (на 28,5%), Днепропетровской (на 28,2%), Запорожской (на 27,5%), Львовской (на 26,7%), Житомирской (на 26,4%), Кировоградской (на 26,2%), Хмельницкой (на 25,9%), Киевской и Тернопольской (на 25,7%) и Черниговской (на 25,4%) областях и в Киеве (на 20,9%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 22,9% и 23,3% соответственно.

В октябре 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года заработная плата выросла в сферах:

деятельности административного и вспомогательного обслуживания – на 31%;

сельском, лесном и рыбном хозяйствах – на 30,4%;

строительстве – на 29%;

на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 28,9%;

промышленности – на 27,1%;

госуправлении и обороне, обязательном соцстраховании – на 26,6%;

в финансовой и страховой деятельности – на 25,5%;

предоставлении других видов услуг – на 24%;

оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 21,6%;

образовании – на 21,6%;

временном размещении и организации питания – на 18,6%;

здравоохранении – на 17,1%.

Как сообщалось, в прогнозах Национального банка на 2019 год отмечается, что зарплаты украинцев вырастут на 16%. Так, по расчетам НБУ, средний оклад составит 11,5 тыс. гривен:

В то же время, министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тысяч гривен в месяц, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. Рева тогда подчеркнул, что увеличение зарплат не должно существенно повлиять на инфляцию, т.к. "обеспечено экономическим ресурсом".

Впрочем, в Международном валютном фонде (МВФ) подчеркивали, что рост зарплат в Украине все же должен сопровождаться повышением производительности труда, иначе стране не удастся избежать экономических проблем.