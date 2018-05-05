Зарплаты украинцев выросли на 20% – Госстат

В Украине повысились средние зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, по итогам марта-2018 средняя зарплата в Украине достигла 8 382 гривен. В Госстате уточнили, что эта сумма на 20% выше, чем в 2017 году.

Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве – здесь получают 13 тыс. гривен в месяц. Второе и третье место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами занимают Донецкая и Днепропетровская область с показателем около 8,5 тыс. гривен.

Меньше всего платят в Тернопольской области – в среднем 6 тыс. гривен в месяц. К слову, ранее украинцы рассказали, какой зарплаты хватит на жизнь. Оказалось, что желаемый минимум совпадает во всех регионах, несмотря на фактическую разницу в оплате труда.

Среди самых высокооплачиваемых профессий Госстат указал финансистов, страховщиков и IT-шников, но лидерство удерживают работники авиационной сферы. В то же время, самые низкие доходы получают медики и курьеры.

Активнее всего – на 50,9% за год – зарплаты росли в сфере водного транспорта. Также среди лидеров – государственное управление и оборона. В этой сфере оклады повысились на 45,3%.