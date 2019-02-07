Зарплаты украинцев выйдут на докризисный уровень: озвучен прогноз

По словам Розенко, украинские зарплаты растут быстрее, чем прогнозировали ВБ и МВФ

Фото: Pixabay

Зарплаты украинцев выйдут на докризисный уровень: озвучен прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/06a/b10/5c506ab10293b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/06a/b10/5c506ab10293b.jpg 2019-02-07T15:26:00+02:00 Экономика По словам Розенко, украинские зарплаты растут быстрее, чем прогнозировали ВБ и МВФ

Размер средней заработной платы в Украине в долларовом эквиваленте достигнет докризисного уровня уже в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства сегодня, 7 февраля.

По его словам, это возможно, учитывая темпы роста экономики.

Розенко напомнил, что Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировали восстановление размера зарплат в долларовом эквиваленте только в 2021 году, так как Украина потеряла часть экономического потенциала из-за военных действий.

"Сегодня мы уже значительно оптимистичнее настроены, и есть все основания говорить, что не в 2021 году, а уже в 2019-м мы будем иметь среднюю зарплату на уровне докризисного периода", – добавил он.

Напомним, с 1 января этого года в Украине увеличился размер минимальной зарплаты – до 4173 гривен.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман спрогнозировал, что средняя зарплата в Украине по итогам этого года превысит 10,5 тыс. гривен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зарплаты украинцев выйдут на докризисный уровень: озвучен прогноз". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...