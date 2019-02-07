Зарплаты украинцев выйдут на докризисный уровень: озвучен прогноз
По словам Розенко, украинские зарплаты растут быстрее, чем прогнозировали ВБ и МВФ
Размер средней заработной платы в Украине в долларовом эквиваленте достигнет докризисного уровня уже в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства сегодня, 7 февраля.
По его словам, это возможно, учитывая темпы роста экономики.
Розенко напомнил, что Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировали восстановление размера зарплат в долларовом эквиваленте только в 2021 году, так как Украина потеряла часть экономического потенциала из-за военных действий.
"Сегодня мы уже значительно оптимистичнее настроены, и есть все основания говорить, что не в 2021 году, а уже в 2019-м мы будем иметь среднюю зарплату на уровне докризисного периода", – добавил он.
Напомним, с 1 января этого года в Украине увеличился размер минимальной зарплаты – до 4173 гривен.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман спрогнозировал, что средняя зарплата в Украине по итогам этого года превысит 10,5 тыс. гривен.
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