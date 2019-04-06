Зарплаты, услуги, выплаты, платежки: что изменилось за неделю

Простые способы сэкономить на оплате ЖКХ

Фото: "Сегодня".

Зарплаты, услуги, выплаты, платежки: что изменилось за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/844/bae/5ca844baed44c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/844/bae/5ca844baed44c.jpg 2019-04-06T12:10:00+03:00 Экономика Простые способы сэкономить на оплате ЖКХ

Как многодетным семьям получить пособие на детей? Как найти хорошую работу и не попасться на крючок мошенников? Как правильно передать показания счетчика поставщику электричества? Читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Как уменьшить суммы в платежках за "коммуналку"

В Украине завершается отопительный сезон – батареи станут холодными уже в ближайшие дни. Тем временем, долги украинцев за услуги ЖКХ растут. Сейчас задолженность составляет уже 63,5 млрд гривен. Хуже всего рассчитываются за "коммуналку" жители Донецкой, Луганской, Сумской и Черниговской областей – добросовестных клиентов там чуть больше половины. А вот довольно исправно платят за ЖКУ в Киевской, Львовской и Николаевской областях, где оплата достигает 85%.

Сайт "Сегодня" собрал советы специалиста, как уменьшить суммы в платежках, просто изменив бытовые привычки.

Когда в квартире никого нет, счетчик электричества продолжает крутиться. И это не только холодильник – энергию даже в выключенном режиме потребляют телевизор, микроволновка и даже забытая в розетке зарядка мобильного телефона. Вместе они "тянут" приблизительно 5 ватт в час – практически 40 киловатт в год. Это минимум 100 гривен только на трех приборах, подсчитывает специалист по энергоэффективности Петр Липинский. Сэкономить можно, вынимая вилки таких приборов из розеток.

Следующий шаг – стирка, использование посудомоечной машины и мультиварки по ночам. Но это принесет выгоду только при одном условии.

"Переведение счетчика на двухзонный тариф. Ночью электроэнергия будет вдвое дешевле, чем днем", – говорит Липинский.

А простое выключение света, даже когда выходишь из комнаты всего на 10 минут, уменьшает платежку на 10 гривен в месяц.

Вторая по затратности позиция в домах украинцев – это вода. Казалось бы, сколько воды можно потерять, пока мы моем одну или две тарелки? На самом деле, если не выключить воду во время мытья посуды, за две минуты набежит целое ведро. Еще ведро бессмысленно слитой воды набирается, если не выключать воду во время чистки зубов. Хотя в целом для этой процедуры достаточно и стакана воды.

Кроме того, хозяевам советуют настроить сливной бачок унитаза. В него достаточно набирать по 7-8 литров, а не 10.

Немаловажной остается и экономия на отоплении. Но здесь придется вложить средства. Для накопления денег можно использовать межсезонье. Сначала затраты на проведение мероприятий по энергоэффективности ударят по карману, но вскоре докажут свое преимущество.

"Утепление стен частного дома может уменьшить расход газа в два-три раза", – подсчитал специалист.

А замена старых окон на новые позволит сохранить в жилище до 30% тепла.

Коммунальные лайфхаки: 5 способов передать показания электросчетчика

Фиксируя показания счетчика ежемесячно 1 числа и передавая их с 1-го по 4-е, вы сберегаете деньги, ведь сумма к оплате за электроэнергию в платежке тогда рассчитывается по фактическим, а не средним показаниям. При этом сообщить актуальные данные "Киевским энергетическим услугам" удобно и просто онлайн.

Есть 5 способов передать показания "Киевским энергетическим услугам":

самостоятельно указать их в Личном кабинете;

сообщить через форму обратной связи на сайте kep.com.ua;

написать в личные сообщения странице компании в Facebook;

позвонить в контакт-центр по номерам (044/067/066) 277-18-18, в тоновом режиме нажать цифру "3", ввести номер личного счета (11 цифр) и показания счетчиков и подтвердить их;

через оператора системы распределения, к сетям которого подключен объект (контакт-центр или Личный кабинет ОСР).

"Чтобы увидеть в платежке фактический объем потребленной электроэнергии, необходимо вовремя передать показания счетчика. Если клиент не передал актуальные данные с первого по четвертое число, количество потребленных киловатт*часов рассчитывается по среднесуточному потреблению на основании двух фактических показаний, переданных или зафиксированных ранее", – подчеркивает директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Однако если вы по каким-то причинам не успели своевременно передать показания, не стоит беспокоиться. Данные можно скорректировать в следующем месяце, чтобы в дальнейшем получить платежку с фактическими начислениями.

Как многодетной семье в Украине получить доплату

В Украине насчитывается 160 тыс. многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до шести лет. До конца 2019 года таким родителям дополнительно выплатят более 2,4 млрд грн.

Об этом написала пресс-служба Кабинета министров на странице в Facebook, напомнив, что такая помощь назначается с 1 апреля на каждого третьего и последующего ребенка – ежемесячно по 1700 грн. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Правительство уточнило, как получить выплаты многодетной семье:

чтобы оформить пособие на ребенка, матери или отцу следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег;

при себе необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, а также свидетельства о рождении детей;

выплаты будут осуществляться через "Укрпочту" или уполномоченный государством банк на соцвыплаты; если семья получает ежемесячное пособие при рождении ребенка, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются 860 грн.

даже если ребенку пять лет, за год государство предоставит 20 400 грн на третьего и каждого последующего ребенка.

"Доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, у которой есть удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка. Если в семье четверо детей, двоим из которых еще нет шести лет, государство выплатит на каждого из них по 1700 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн помощи при рождении ребенка", – сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что 1 апреля стартовал прием заявок на выплату пособия на детей в многодетных семьях.

"Обращаем внимание, что для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 года включительно за помощью на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года", – отмечает Минсоцполитики.

Аферы с трудоустройством в Украине: как не попасть на крючок преступников

В Украине в поисках работы можно попасть на крючок аферистов. В частности, агентства по поиску работы продают базу устаревших вакансий из интернета или назначают собеседования в вымышленных компаниях. Как распознать преступников – узнавал сайт "Сегодня".

Свою историю нам рассказала Екатерина. Она решила найти работу через агентство по подбору персонала. Вакансии там искали специалисты, а девушке оставалось только ходить на собеседования. Но это только отобрало у нее время и деньги: аферисты стянули с Екатерины полторы тысячи гривен.

Как говорят настоящие специалисты по подбору персонала, если за трудоустройство требуют платить – это уже подозрительно.

"Уже много лет работает законодательная база, которая утверждает, что трудоустройство в Украине должно быть бесплатным. Рекрутинговые агентства заполняют вакансию работодателя, поэтому, если от вас требуют какие-то деньги за трудоустройство – это незаконно", – рассказала сайту "Сегодня" эксперт по подбору персонала Татьяна Пашкина.

Юристы же советуют, что прежде чем нести резюме в кадровое агентство, необходимо проверить, как давно его создали.

"Проверить, что это за компания, почитать ее отзывы в интернете. Насколько она молодая, можно проверить в государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей. Если эта компания зарегистрирована месяц назад – это уже подозрительно", – рассказал правозащитник Николай Хахула.

Если с документами рекрутеров все в порядке, юрист советует внимательно присмотреться к бумагам, которые подписывают с клиентом.

"Должен быть письменный договор, где должен быть четко прописан предмет договора. Права обязанности сторон. Если прописано "информационно-консультативные услуги" – как обычно мошенники прописывают, то можно сказать смело, услуг тебе никаких не предоставят", – отметил юрист.

Также необходимо обращать внимание на количество сотрудников агентства. В хорошей организации их, как правило, не менее десяти.

Более 20 тысяч гривен: бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты

С 1 апреля украинским военным повысили выплаты за несение службы в зоне боевых действий на Донбассе – больше станут получать бойцы с первой и второй линии обороны. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения – на 2000 грн, на второй – на 1000 грн. Бойцы получат повышенные зарплаты за март уже в апреле. Теперь доплата (т.н. "боевые") к зарплате составит 12 000 и 5 500 грн соответственно.

Также установлена ​​выплата вознаграждения военнослужащим ВМС Украины за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 000 грн в месяц пропорционально дням такого участия.

"Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения будет получать увеличенное денежное обеспечение от 22 157 грн, на второй линии – от 15 557 грн", – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Стоит отметить, что "боевые" выплачивают бойцам только за время нахождения в зоне ООС. После вывода подразделения из зоны ООС в место постоянной дислокации бойцы получают только зарплату без дополнительных выплат.

Напомним, с 1 января 2019 года украинским военным существенно подняли зарплату. Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.

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