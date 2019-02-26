Завершено финансирование февральских пенсий, госбюджет в январе сведен с большим дефицитом: итоги дня

В Украине за неделю исчезли 225 детей, а население Киева растет

Завершено финансирование февральских пенсий, госбюджет в январе сведен с большим дефицитом: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-26T20:27:26+02:00 Экономика В Украине за неделю исчезли 225 детей, а население Киева растет

Общество

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

480 000 домохозяйств получили с мая прошлого года отказ в предоставлении субсидии, из них 3500 домохозяйств получили отказ в этом году. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Погибли 453 человека с начала 2019 года на пожарах в Украине, сообщили в ГСЧС. Пострадали на пожарах 250 человек.

Исчезло 225 детей за прошедшую неделю (18-24 февраля) в Украине (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Полицейские обнаружили и вернули домой 222 ребенка.

2 950 819 человек составило по состоянию на 1 января 2019 года население Киева, то есть на 16 297 жителей больше, чем годом ранее. При этом естественный прирост составил 2355 человек, а миграционный – 13942. Об этом сообщило ГУ статистики в Киеве.

Пенсионный фонд 25 февраля завершил финансирование пенсионных выплат. В феврале на выплату пенсий направлено 30,97 млрд грн. Финансирование пенсий марта 2019 и жилищных субсидий февраля 2019 начнется 1 марта, а выплата – 4 числа в соответствии с установленным графиком.

1364611 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтено по состоянию на 25 февраля.

309,176 млн долл. составил импорт легковых автомобилей в Украину в январе, сообщила Государственная фискальная служба. Из Германии было ввезено автомобилей на сумму 65,8 млн долл. На втором месте Литва – 41,488 млн долл. На третьем – Польша, 37,23 млн долл.

Экономика

Укрепил на 1 копейку до 26,98 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 27 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 февраля.

Составил 11,93 млрд грн дефицит государственного бюджета по итогам января, в том числе дефицит общего фонда составил 18,2 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Составит 49 млн тонн экспорт зерновых в текущем маркетинговом году, по прогнозам Министерства аграрной политики. С начала текущего маркетингового года 2018/2019 (июль-июнь) по состоянию на 14 февраля экспорт зерновых превысил 30 млн тонн.

Сократилось на 3,3% в годовом выражении промышленное производство в Украине в январе. По сравнению с декабрем 2018 оно сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора). В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017.

На 6,5 млрд грн выполнили работы по итогам января 2019 строительные предприятия. Индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2018 составил 106,2%. При этом индекс строительства инженерных сооружений составил 123,7%, зданий – 94,9% (жилых – 82,2%, нежилых – 110,4%). В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская область (978,7 млн грн), Харьковская область (770,6 млн грн) и г. Киев (1,38 млрд грн). По итогам 2018 предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 136,3 млрд грн, индекс строительной продукции по отношению к 2017 году составил 104,4%.

Активы 21 неплатежеспособного банка продал Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 18 по 22 февраля на сумму 255,4 млн грн. Из них на 139,81 млн грн проданы права требования по кредитам, на 47,12 млн грн – основные средства банков. В течение текущей недели запланирована продажа активов на 5,33 млрд грн. В 2017 году ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 5 млрд грн, в 2016 – на 3 млрд грн.

Сократился на 0,1% совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в январе, до 78,25 млрд долл. Или 2 171,92 млрд грн (по состоянию на 31 января) по сравнению с предыдущим месяцем.

Выплатила 3,991 млрд грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) 25 февраля Государственная казначейская служба. 22 февраля она выплатила 823,1 млн грн. В целом с начала февраля 2019 года возмещение НДС достигло 7,2 млрд грн, тогда как в январе этот показатель составил рекордные 19,71 млрд грн.

Выделит 2,5 млрд грн "Аграрный фонд" на авансовые платежи по закупкам зерна у сельхозпроизводителей в рамках весенней форвардной программы-2019.

Купил 52 млн долл. Национальный банк в период с 18 по 22 февраля на межбанковском валютном рынке. С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 459,9 млн долл., а продал 57,33 млн. В 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долл., продал – 1 801,82 млн.

Мир

300 тыс. евро Италия выделит структурам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для финансирования гуманитарных проектов на Донбассе. Эти средства предназначены для усиления борьбы с инфекционными болезнями и содействия местной власти Донецкой и Луганской областей в проведении кампании по вакцинации от полиомиелита, дифтерии и кори.

Вырос до рекорда в 13 трлн долл. Объем непогашенного долга нефинансовых компаний мира к концу 2018 года – вдвое больше, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Доля облигаций с самыми низкими рейтингами инвестиционного уровня достигла рекордных 54%, существенно сократились права держателей облигаций, которые могут ухудшить положение эмитентов в кризисной ситуации, отмечает ОЭСР.

46% респондентов из материковой части Китая и 32% респондентов из Гонконга заявили о намерении увеличить расходы на "люксовые" товары в течение ближайших 12 месяцев. Среднегодовой доход опрошенных составлял соответственно 1,4 млн юаней (210 тыс. долл.) и 975,3 тыс. гонконгских долларов (144,2 тыс. долл.). В 2018 году жители материковой части страны потратили в среднем 240 тыс. юаней на предметы роскоши

86,85% избирателей одобрили вынесенный на референдум проект новой кубинской конституции. Теперь в стране должны быть учреждены посты президента и премьер-министра, при этом период нахождения у власти ограничен двумя сроками по пять лет подряд. Узаконено право частной собственности. Коммунистическая партия Кубы названа в проекте "основной направляющей силой общества".

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.