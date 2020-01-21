Заводы "Укрспирта" находятся в плачевном состоянии – Минэкономики

В Минэкономики идет работа по подготовке к приватизации спиртовых заводов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины передаст в Фонд государственного имущества 35 объектов, входящих в состав концерна "Укрспирт", для последующей приватизации, техническое состояние 20 заводов концерна не позволяет производить спирт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"У нас есть четкий план подготовки предприятий к приватизации, и мы будем встречаться каждый месяц с руководителями предприятий, чтобы проверять ход его выполнения. Сейчас руководители отчитались о подготовке документации, необходимой для передачи от органа управления в ФГИ. Следующий шаг – подготовить новую редакцию уставов и завершить инвентаризацию", – заявил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Как отмечается, среди 35 предприятий концерна "Укрспирт" три осуществляют производство пищевого спирта, одно производит ликеро-водочную продукцию, еще четыре изготавливают спиртовую продукцию технического назначения, семь могут восстановить производство в течение месяца, четыре находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность, остальные 16 требуют существенной модернизации.

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Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства понизило прогноз поступлений от приватизации госпредприятия "Укрспирт" до 2-3 млрд грн, что в два раза меньше, чем ожидается в Офисе президента.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени".

Более детально о приватизации спиртовой отрасли читайте в материале "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком.

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