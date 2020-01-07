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Завтра состоится церемония открытия "Турецкого потока"

7 января, 21:31

Газопровод "Турецкий поток" поставляет российский газ в Турцию в обход Украины, а также в страны Южной Европы

Фото: "Газпром"

Фото: "Газпром"

Президент РФ Владимир Путин завтра отправляется в Турцию с рабочим визитом на открытие нового газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"8 января Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (г. Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток"", – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Газопровод "Турецкий поток" имеет две ветви. Одна поставляет российский газ в Турцию в обход Украины, другая имеет целью обеспечить газовые потребности Болгарии, Греции и Северной Македонии. А в 2020 году ее планируют достроить к границе Сербии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Израиль, Кипр и Греция планируют построить новый газопровод EastMed, который может стать альтернативой российскому "Северному потоку – 2" по поставкам газа в Европу. Стоимость проекта оценивают в 6 млрд долларов.

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Напомним, трубоукладчик "Северного потока-2", компания Allseas, приостановила строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

Москва пообещала "зеркальный" ответ на санкции США против "Северного потока – 2".

Мы также сообщали, что на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент Украины Владимир Зеленский договорился изучить возможность расширения Южного газотранспортного коридора.

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газ Россия Турция Европа газопровод Владимир Путин Турецкий поток Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

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