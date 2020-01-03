Заявки "Газпрома" и частичный реверс: Оператор ГСТ рассказал о первых днях работы

Фото: facebook.com/utg.ua

"Оператор ГТС Украины", начиная с 7:00 год 1 января, выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме – транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

"Нам полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м. Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме.

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"То есть потребители в восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ газопроводом "Союз" в направлении "запад-восток". Поэтому, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", - отметили в "Операторе ГТС Украины".

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что благодаря подписанному с Россией контракту на транзит газа Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписание контракта означает энергетическую безопасность страны и благосостояние украинцев, а в глазах Европы Украина утвердилась в качестве надежного партнера. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что соглашение России и Украины позволит снизить цену на газ в Украине.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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