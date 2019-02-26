Заявление Трампа обвалило цены на нефть

Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти получат определенную поддержку

Фото: Getty Images

Заявление Трампа обвалило цены на нефть //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/491/da7/5c7491da757a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/491/da7/5c7491da757a0.jpg 2019-02-26T02:49:00+02:00 Экономика Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти получат определенную поддержку

Нефть эталонных марок активно снижается в цене в ходе торгов в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 по Киеву упала на $1,66 (2,47%), до $65,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,48 (2,58%) – до $55,78 за баррель.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", – написал американский президент в твиттере.

Отмечается, что Трамп неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин, расходы на топливо для авиакомпаний и так далее.

Вместе с тем аналитики отмечают, что, несмотря на резкую реакцию рынка на слова президента США, в краткосрочной перспективе котировки нефти получат определенную поддержку.

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К позитивным факторам, в частности, относятся признаки прогресса в торговых переговорах США с Китаем. Так, накануне американский президент заявил о планах отложить увеличение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 1 марта.

Эксперты банка Goldman Sachs полагают, что котировки Brent вполне могут вырасти на 12% с текущего уровня, до $70-75 за баррель, в ближайшем будущем на фоне усилий ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Вместе с тем ралли может оказаться недолговечным, отметил старший аналитик банка Джеффри Карри.

Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Так, страны ОПЕК обязались снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.

При этом ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

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