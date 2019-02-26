Заявление Трампа обвалило цены на нефть
Аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе котировки нефти получат определенную поддержку
Нефть эталонных марок активно снижается в цене в ходе торгов в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не пытаться искусственно завышать цены на топливо.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 по Киеву упала на $1,66 (2,47%), до $65,46 за баррель.
Фьючерс на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,48 (2,58%) – до $55,78 за баррель.
"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", – написал американский президент в твиттере.
Отмечается, что Трамп неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин, расходы на топливо для авиакомпаний и так далее.
Вместе с тем аналитики отмечают, что, несмотря на резкую реакцию рынка на слова президента США, в краткосрочной перспективе котировки нефти получат определенную поддержку.
Читайте также
К позитивным факторам, в частности, относятся признаки прогресса в торговых переговорах США с Китаем. Так, накануне американский президент заявил о планах отложить увеличение пошлин на товары китайского экспорта, запланированное на 1 марта.
Эксперты банка Goldman Sachs полагают, что котировки Brent вполне могут вырасти на 12% с текущего уровня, до $70-75 за баррель, в ближайшем будущем на фоне усилий ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Вместе с тем ралли может оказаться недолговечным, отметил старший аналитик банка Джеффри Карри.
Как известно, ОПЕК и не входящие в организацию страны-производители нефти в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Так, страны ОПЕК обязались снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей. В январе, как следует из отчета, эти страны снизили добычу только на 698 тыс. баррелей в сутки — до 26,05 млн баррелей. Венесуэла, Ливия и Иран освобождены от сокращения добычи.
При этом ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Заявление Трампа обвалило цены на нефть". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"