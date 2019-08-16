Заявление Трампа взбодрило рынок нефти

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Рынок черного золота восстанавливается после резкого падения цен на нефть. Котировки перешли к росту на фоне ослабления опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI – на 0,9%.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 по киевскому времени подорожали до 59,05 доллара за баррель. К 10:15 котировки опустились до 58,88 доллара за баррель, но общая тенденция к росту сохраняется.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 8:30 составляли 55,34 доллара за баррель, а к 10:15 – 55,09 доллара за баррель.

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Как заявил накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп добавил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

"Инвесторы все еще надеются на прогресс на торговых переговорах, и, скорее всего, Трамп чувствует давление из-за обвала финансовых рынков", – считает аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

Нефть может подняться в цене в случае ослабления торговых опасений и геополитических рисков, добавил эксперт.

Напомним, накануне, 15 августа, цена на нефть ударила по рублю. Курсы доллара и евро в России подскочили до рекордов с весны. На ослабление российской валюты также повлияла негативная динамика на мировых фондовых рынках.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз стоимости Brent на ближайшие три года. Аналитики признают, что трения в мировой торговле оказывают давление на рыночные настроения и физический спрос на нефть.

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