Заявление Витренко о российском газе назвали ложью: "Народный фронт" требует извинений

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Заявление исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко о том, что якобы это не Украина отказалась от российского газа, а Россия перекрыла его поставки, является неправдивым, недобросовестным и дискредитирующим Украину. Об этом говорится в официальном заявлении политической партии "Народный фронт".

"Правда, вместо этого, противоположная. Россия была не только готова поставлять газ Украине, но и очень хотела этого в обмен на наше поражение, безопасность и независимость. Правительство Арсения Яценюка не пошло на уступки российскому агрессору. Это решение стало важной экономической, политической и даже психологической победой всей Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте 2014 года правительство поставило "Нафтогазу" задачу добиться от "Газпрома" справедливой цены на газ, поскольку на тот момент действовала кабальная норма предыдущего режима "бери или плати". Надеясь на тогдашнюю слабость Украины, "Газпром" отверг справедливые требования и выдвинул неприемлемые претензии.

"В результате Украина законно сознательно отказалась от приобретения газа на российских условиях, что и в полной мере реализовано после открытия реверсных поставок из Словакии. Это красноречиво подтверждает и тот пример, что в утвержденном балансе газа на 2015 год уже не упоминается "Газпром" и содержатся указания увеличить реверсные мощности", – отмечает "Народный фронт".

С апреля 2014 года правительство Украины начало подготовку к арбитражным процессам.

Реклама

"Как хорошо известно всем причастным специалистам, премьер-министр Арсений Яценюк лично сопровождал эту работу, обеспечивал масштабную международную поддержку действиям для достижения энергетической независимости страны, участвовал в выборе юридических советников, а также в разработке тактики ведения арбитража. Кроме этого, правительство разработало четкий план действий в ситуации, если "Газпром" откажется от поставок газа осенью 2014 года. Таким запасным вариантом стал словацкий реверс. Эта важная опция и другие продуманные шаги заставили "Газпром" пойти в 2014 году на так называемый "зимний пакет", которй дал возможность Украине получить в то время необходимый газ", – отмечается в сообщении.

Также именно правительство Арсения Яценюка инициировало рассмотрение антиконкурентных действий "Газпрома", которые привели к рекордным штрафов против российской компании и инициировало политическую кампанию по наложению санкций против "Северного потока – 2".

"Эти и другие усилия стали основой нашей нынешней энергетической безопасности, которая позволяет преемникам действовать в качественно новых условиях с преобладанием над агрессором", - заявили в "Народном фронте".

Политическая сила также потребовала от Витренко принести извинения за подобные заявления.

"Требуем от господина Витренко извиниться перед обществом за недостойные и ложные заявления, бросающие тень на усилия многих настоящих профессионалов и патриотов. Такие комментарии больше подходят российской пропаганде, чем украинскому управленцу высокого уровня", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что новый контракт на транзит российского газа содержит невыгодные для Украины условия, а потому должен стать предметом расследования правоохранительных органов.

"Примечательно, что под нынешним "транзитным договором", где заложено невыгодные Украине условия, стоит подпись именно господина Витренко. Следует напомнить, что именно господин Витренко настаивал еще в 2009 году, что обоснованная ставка транзита должна быть не менее 5 долларов США. Естественно сравнить эту категорическую когда позицию с нынешними договоренностями. Странным выглядит то, что украинские переговорщики не сумели добиться повышения транзитной ставки и она осталась на уровне, ниже среднего уровня контракта 2009 года. Поэтому, призываем украинские правоохранительные органы обеспечить объективное расследование подписания этого документа", - говорится в заявлении "Народного фронта".

Напомним, ранее новости "Сегодня" также писали о том, что Россия и Украина подписали контракт на транзит газа, который рассчитан до конца 2024 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама